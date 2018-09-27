Про сьогоднішню раптову смерть у Трускавці

У Трускавці заговорили про вбивство посеред білого дня. Причиною стала смерть 63-річного місцевого мешканця на вулиці Данилишиних, неподалік магазину «Смак» (перехрестя Данилишиних-Стуса-Карпатська). Подія мала місце сьогодні, 3 жовтня, біля 10.00. В поліції ці чутки спростовують.

«63-річний місцевий мешканець помер до приїзду медиків. Ознак на тілі насильницької смерті не виявлено. Призначено експертизу», – повідомили на запитання журналіста «Трускавецького вісника» у Головному управлінні Національної поліції України у Львівській області.

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