Про Трускавець з любов`ю

Півгодинний документальний фільм про Трускавець, який було презентовано 15 червня в Народному домі міста, знято професійно та з любов`ю. Кожна деталь продумана, кожен кадр насичений змістом, кожне слово бринить гордістю за наш славетний курорт.

Коли в 2016 році міський голова Трускавця Андрій Кульчинський кинув клич долучатися до святкування 190-літнього ювілею курорту, то генеральний директор готельно-курортного комплексу «Карпати» Лев Грицак вирішив профінансувати фільм, який би показав всі принади Трускавця. Щоб фільм вийшов правдивим та таким, що бере за живе, Лев Ярославович звернувся до свого приятеля Миколи Гриценка – поета, письменника, журналіста, Президента Благодійного фонду сприяння ініціативам газети «День», людини, котра щороку приїздить до Трускавця на лікування та відпочинок. Той написав сценарій, підібрав команду і в співпраці з режисером Катериною Клименко витворив фільм, який вартує показу не лише на загальноукраїнських каналах, а й може гідно представити Трускавець за кордоном.

Фабула фільму начебто проста – відпочивальник поїздом вперше їде до Трускавця. І саме для нього, реального чи потенційного відпочивальника, живе і працює Трускавець. Про курорт говорять представники влади та гості, продавці на місцевому ринку та знаменитості, творчі люди. Курорт показаний у всій його красі – літнє буяння зелені, Різдвяні традиції колядування, золота осінь, весняне пробудження природи. Крок за кроком відпочивальник відкриває для себе курорт, його мальовничі закутки, його якісну високопрофесійну базу, відкриває, щоб закохатися у Трускавець назавжди.

Вдало підібрана музика та зйомки в різні пори року творять калейдоскоп Трускавця – живого, захоплюючого, красивого, привітного, впевненого, перспективного. Кадри старих фотографій показують, що вже майже двісті років Трускавець є відомим, знаменитим, а його мінеральні води залишалися цінністю незважаючи на різні історичні вихори. Австро-Угорщина, Польща, Німеччина, Радянський Союз, Україна – в складі цих держав Трускавець перебував в останні 190 років і при кожній владі зберігався статус курорту, оздоровниці, місця лікування, відпочинку, рекреації.

З короткими розповідями про те, що вдалося зробити для Трускавця, виступають з екрану три мужі Трускавця, під впливом яких пройшли три десятиліття новітньої історії курорту (1980-ті – 2000-ті): міські голови Болеслав Петровський, Богдан Матолич та Лев Грицак. Про перспективи та свою любов до рідного міста говорить чинний міський голова Андрій Кульчинський. Перспективи є – тільки у 2016 році владі вдалося зробити більше, ніж попередній владі за останні п’ять років. А любов… Андрій Кульчинський – трускавчанин у п’ятому чи шостому поколінні, він живе Трускавцем, тут могили його предків і тут майбутнє його нащадків…

З любов`ю про Трускавець говорить поет-відпочивальник Микола Гриценко, світлої пам`яті інженер-будівельник Володимир Кушнір, Герой України Володимир Козявкін, депутат міськради Віра Сазонова, народні артисти України Павло Зібров, Катерина Бужинська, Віктор Павлік, а також гості, які серцем прикипіли до благословенного підгірського містечка з цілющими водами.

Фільм завершується на мажорній ноті, міні-репортажем про прекрасний зимовий Трускавець. Лунають останні акорди стрічки – знаменита на весь світ мелодія «Щедрика» Миколи Леонтовича. Зал Народного дому вибухає аплодисментами. Це дійсно гарний фільм, погоджуються глядачі.

Після фільму з коротким словом виступають міський голова Андрій Кульчинський, продюсер фільму, меценат Лев Грицак, поет та автор сценарію Микола Гриценко, директор ГО «Яскрава країна» Ольга Обласова. Глядачі виходять із зали Народного дому, щоб в чудовий літній вечір по-новому подивитися на Трускавець. Трускавець, в який неможливо не закохатися…

Володимир Ключак

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