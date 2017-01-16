Проблеми бориславського сміттєзвалища таки будуть вирішені

Ще 10 січня у кабінеті першого заступника міського голови Едуарда Бриня відбулася нарада, на якій обговорювали питання незадовільного стану заїзду до міського сміттєзвалища по вул. Братів Лисиків та завозу ТВП з інших міст. Подібні збори повторилися і 12 січня в залі засідань Бориславської міської ради, де депутати, громадські активісти та жителі міста змогли особисто задати питання директору «КОМ ЕКО – Борислав 2010» Олександру Василянському стосовно теми ТПВ.

На зустрічах були присутні: перший заступник міського голови Едуард Бринь, начальник відділу житлово-комунального господарства та будівництва міської ради Олег Левицький, голова депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства міської ради Ігор Тарновецький, секретар депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства міської ради Руслан Зелінський, директор «КОМ ЕКО – Борислав 2010» Олександр Василянський, начальник Бориславського відділу поліції Олександр Закутний, депутати міської ради Віктор Руднєв, Ярослав Струс, Любов Голубіцька, Олег Дергун, Василь Піх, директор КП «Муніципальна Варта» Леонід Федевич, громадський активіст Василь Мінів, керуючий справами виконкому Ігор Кобилецький, громадські активісти та жителі міста.

Причиною обурення місцевих жителів та влади міста стало засмічення ТПВ заїзду до міського сміттєзвалища, яке знаходиться у мікрорайоні «Баня». Як розповів директор «КОМ ЕКО» Олександр Василянський, на жаль, працівники його підприємства були змушені до таких дій з причини неможливості заїзду на саме сміттєзвалище. Техніка, яка проводила ремонт дороги-заїзду на територію сімттєзвалища, вийшла з ладу і зупинила роботу на деякий час. Також цьому посприяли і погодні умови.

Звісно, пан Олександр розуміє, що так довго тривати не може, адже ТПВ – це не сіно і вони можуть завдати шкоди довкіллю, тому він запевнив присутніх у тому, що сміття буде прибрано з дороги до 28 січня, а після того ще буде дозавершено ремонт заїзду. Якщо буде потрібно, пан Олександр згоден і на експертизи для визначення рівня завданої шкоди довкіллю і на відшкодування цих збитків. За сприятливих погодніх умов на сміттєзвалищі також заплановано провести рекультивацію та відповідні дослідження, щоб мати повну інформацію про його стан та експлуатаційні можливості.

Ще одним не менш важливим питанням, яке вже доволі давно турбує бориславців, це завіз на бориславське сміттєзвалище твердих побутових відходів з інших міст. Найбільше обурення викликала інформація про те, що до Борислава привозять сміття аж зі Львова. Доповідачі цієї проблеми стверджували, що машини на сміттєзвалище їхали зі сторони Дрогобича, мали львівські номери, у водіїв були відсутні документи на вантаж, а на самому сміттєзвалищі знаходились чеки із львівських супермаркетів. Та директор «КОМ ЕКО» спростував ці зауваження, пояснивши, що така ситуація склалася через ротацію машин в регіоні. А зі сторони Дрогобича їхали сміттєвози з Трускавця, які з певних технічних причин були змушені здійснювати перевезення через сусіднє місто.

Для покращення контролю за сміттєзвалищем, на роботу сторожами буде прийнято чотирьох людей з бориславської муніципальної варти. Комунальне підприємство «Муніципальна варта» у своєму штаті має працівників, яких було обрано з бійців АТО. Керівник КП Леонід Федевич сам був воїном АТО, активним учасником Помаранчевої революції та Революції гідності, є добровольцем Національної гвардії. Як розповів пан Леонід, муніципальна варта має повноваження перевіряти території та об’єкти міста щодо стану їх благоустрою, складати протоколи, здійснювати охоронну діяльність, на що й робиться основна ставка у веденні господарської діяльності. Та основним завданням варти є сприяння виконанню рішень Бориславської міської ради. Саме тому для охорони сміттєзвалища було обрано кандидатів з МВ, адже це люди з підвищеним відчуттям справедливості та мають відповідні навички і знання для ретельних перевірок і недопуску будь-яких правопорушень. Згідно свого Статуту, муніципальна варта співпрацює із правоохоронними органами. Вони спільно організовують взаємодію і надають взаємодопомогу у діяльності, що спрямована на попередження, припинення і розкриття злочинів, адміністративних правопорушень та забезпечення охорони громадського порядку. Директори КП «КОМ ЕКО» та КП «Муніципальна варта» вирішили впродовж двох тижнів розрахувати колишніх сторожів та створити всі умови для того, щоб нові охоронці приступили до роботи якнайскоріше.

Зацікавило Олександра Василянського і повідомлення депутата міської ради, керівника КП «Зелений світ» Люби Голубіцької про те, що на сміттєзвалищі є можливість установити відеоспостереження. Адже у місті вже є сервери для зберігання інформації, розраховані на 340 камер, але поки вони приймають відеореєстрацію лише з чотирьох, які були встановлені в центральній частині міста. Відтак, пану Олександру залишається лише придбати камери, встановити їх на в’їздах до сміттєзвалища і підключитися до загальноміського сервера. Відеотрансляція також доступна до перегляду і правоохоронним органам. Така ідея отримала підтримку в усіх присутніх, адже тепер стежити за територією сміттєзвалища стане простіше і у випадку правопорушень будуть відповідні докази.

Також для кращого контролю керівник «КОМ ЕКО» надасть новим охоронцям інформацію щодо кількості, типу та номерних знаків машин, які мають право заїжджати на територію сміттєзвалища та вивантажувати там ТПВ.

Повертаючись до теми завозу ТПВ з інших міст, то тут вже до роботи візьметься перший заступник міського голови Едуард Бринь. Оскільки бориславським сміттєзвалищем користується і місто-курорт Трускавець, пану Едуарду було доручено організувати нараду з керівниками міської ради м. Трускавця щодо співпраці та дольової участі у розвитку м. Борислава, як компенсацію за складування ТВП з їхнього міста.

Також обговорювали і перспективи будівництва сміттєререробного заводу в місті, адже за останніми підрахунками експертів місця на сміттєзвалищі вистачить на 3-5 років. Далі воно мусить бути закритим. Тим паче коли утвориться Бориславська об’єднана територіальна громада об’єми ТПВ значно збільшаться, відповідно і сміттєзвалище скоріше заповниться, тому вже зараз пора задумуватись про вирішення цієї проблеми. Звісно, є багато противників зведення переробного заводу для ТПВ, які чомусь впевнені, що він принесе багато шкоди довкіллю. На щастя сучасні технології переробки ТПВ є екологічно чистими і можуть приносити користь у вигляді додатково заробітку для міста.

Першим, що очікується бути виконаним, є розчищення під’їзних шляхів до сміттєзвалища від тимчасово нагромаджених там ТПВ, яке обіцяли завершити до 28 січня. Далі на черзі ремонт дороги, зміна сторожів та наведення порядку на самому сміттєзвалищі. Зараз залишається лише набратися терпіння і з розумінням поставитися до ситуації. У випадку не виконання зобов’язань на КП «КОМ ЕКО» будуть накладені відповідні штрафні санкції.

Анна Саган, часопис «Нафтовик Борислава»

Трускавецький вісник

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