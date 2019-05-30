Продовжується дослідження джерел мінеральних вод Борислава

By  | 19.06.2019 | Filed under: Новини

Як інформує відділ внутрішньої політики Бориславської міської ради, в Бориславі триває процес облаштування природних джерел мінеральних вод.  На апаратній нараді в міськраді начальник відділу економіки та торгівлі Лев Попель доповів, що розробляється проектна документація для питтєвих галерей та що до лабораторії було подано на аналіз зразки вод з іще недосліджених джерел.

- Для розробки проектів питтєвих галерей нам було необхідно знайти організацію, яка змогла б розробляти ще й санітарні зони, – пояснив Лев Попель. – Це виявилось непростим завданням, але нещодавно вдалося розпочати співпрацю з однією із таких. Не зважаючи на завантаженість їхніх спеціалістів, робота іде і вже проведено топографічні зйомки.

Окрім того, минулого тижня спільно з депутатом міської ради, головою постійної комісії з питань екології та охорони навколишнього природного середовища Ярославом Струсом та кандидатом хімічних наук, завідувачем лабораторії Бориславського науково-дослідного інституту «Синтез» Геннадієм Щемельовим до лабораторій Львівського державного науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок було доставлено зразки вод із шести джерел на території м. Борислава, які раніше не досліджувалися.

- Інститут у своєму розпорядженні має відповідне обладнання, яким можна проводити детальні хімічні аналізи різних вод. Оскільки наші зразки мають специфічні запахи, відтінки і присмаки, можливо вони містять корисні елементи і їх можна буде використовувати в лікувальних цілях, – підсумував Лев Попель.

Першу частину аналізів буде проведено швидко і безкоштовно, адже в лабораторії уже є готові деякі реагенти. Для решти досліджень буде укладено відповідну угоду про оплату необхідних препаратів.

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