Продовжувачі батярських традицій

Коли в Бориславі ще нафта кипіла,

Коли на Волянці ще жили жиди,

А в мражницькім лісі паслисі олені,

А в крані ніколи не бракло води…

З пісні «То було так давно»

Довоєнні львівські батяри – хто ж про них не чув? У комуністичній Польщі ІІ пол. ХХ ст. попри заборони пам’ять про батярів тривала і збереглася. Не в останню чергу завдяки фільмові з Щепцьом і Тонцьом, який зреалізувало радіо 1930-х рр. «Весела львівська хвиля».

Екранізація фільму «Шляхетні волоцюги», котрий на Трускавецькому Міжнародному кінофестивалі «Корона Карпат» в листопаді 2018 р. виборов приз за кращу операторську роботу, свідчить, що і українці поволі повертаються обличчям до цієї теми. Батяри – дотепні, спритні, компанійські хлопці – саме такі можуть витіснити нав`язуваних Україні «русскім міром» героїв «Бумера» та «Бригади».

У Бориславі теж були батяри, але їх переважно називали «бараби», і ця назва збереглася в топонімі «Барабський міст». Бараби не були такими шляхетними, ходили з ножами і могли побити будь-кого. Але з часом різниця між цими поняттями стерлася, і зараз загальна назва «батяри» на означення сміливих та хитрих хлопців відома по всіх галицьких містах і містечках.

«Бориславські батяри» – гурт, котрий виник у 2008 році. Святкування 10-літнього ювілею «Бориславських батярів» відбулося 8 листопада, на свято Дмитра і напередодні Дня працівників культури та аматорів народного мистецтва, у міському Палаці культури Борислава. Дві години веселили «Бориславські батяри» публіку, граючи музику, приємну для вух, співаючи про Борислав, батярів, драбину, Зеника і відзначаючи свій ювілей.

Перед концертом «батярів» з ювілеєм привітали заступник міського голови Борислава Роксолана Гарасимів і начальник управління культури, молоді, фізичної культури та спорту Бориславської міської ради Роман Тарнавський. Були вручені грамоти працівникам культури, їх зокрема отримали директор історико-краєзнавчого музею Борислава Андрій Спас, директор Бориславської дитячої школи мистецтв Галина Жукова, викладачки школи мистецтв Оксана Годжак та Наталія Чабан, директор Бориславської центральної бібліотечної системи Наталія Бараняк, провідний методист Бориславської МЦБС Божена Дмитришин, зав. бібліотекою-філією №2 Мирослава Чирик, начальник відділу народної творчості міського палацу культури Михайло Гандзій та вихованці відділу, керівник студії бального танцю палацу культури Ярослав Ілечко та вихованці студії, Народний хор «Лемківска студенка» (керівник Світлана Шемеляк), вокальний ансамбль «Любисток» (керівник Ольга Монастирська), Бориславська циркова студія (керівник Микола Добровольський, артисти Катерина Шимкова, Маркіян Строцяк, Михайло Мисишин), завідувач Народного домі «Просвіта» міського палацу культури Ерік Литвин, завідувач костюмерної палацу культури Оксана П`єцух, інші працівники Палацу культури на чолі з директором закладу Ігорем Мельником, працівники установ культури Борислава.

Звісно, всіх причетних до культури у Бориславі назвати неможливо, але окремо хочеться в час ювілею відзначити учасників гурту «Бориславські батяри». Окрім названих вище Ігоря Мельника та Еріка Литвина «батярську» справу у Бориславі продовжують Євген Денисов (керівник гурту), Василь Кропивницький, Богдан Полька, Іван Іваночко. Кожен з них так само отримав грамоту з рук Роксолани Гарасимів та Романа Тарнавського за підписом міського голови Ігоря Яворського.

А після офіційної частини були пісні. Дві години з невеличким антрактом, під час якого публіку захоплював своїми вміннями віртуоз гри на народних інструментах, бориславець, учасник НАНІ «Галичани» Василь Гамар. Дві години Борислав мав можливість слухати своїх «батярів», підспівувати їм і аплодувати. Жартівливі пісні змінювалися ліричними композиціями, «Файдулі фай» йшла в парі з ностальгічно-веселою піснею «То було так давно», а пісня про веселого Зеника, який полюбляв сміятися, продовжувалася іншою, на мелодію відомої в Польщі пісні «Замолоді на сон, застарі на гріх» Ришарда Ринковського. Завершили виступ «Бориславські батяри» своїми «коронними» піснями, котрі не раз звучали і звучать на українському радіо та телебаченні «Цьоцю, скажіть котра година» і «На драбині».

Повен зал і повна ложа, але ж не всі бориславці змогли побувати на концерті в робочий час робочого дня. Можливо, хоча б частково приблизять ауру святкування ювілею гурту записи з концерту, опубліковані в групах «Типовий Борислав» та «Борислав – європейське місто» від 08.11.2018.

Отже, «Бориславським батярам» ще хіба 10, а вони вже так «батярують». А що буде, як вони виростуть і матимуть 20-25? Певно, «триматимуть» тоді вони весь Борислав у своєму кулаці, і ніхто з ними не зможе позмагатися…

Нових ювілеїв вам, «Бориславські батяри»!

Володимир Ключак

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