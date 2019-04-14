Лямбліоз — це захворювання, яке спричиняється паразитуванням лямблій в тонкому кишківнику організму людини, де вони своєю життєдіяльністю порушують процеси всмоктування жирів, вуглеводів, білків та вітамінів, особливо жиророзчинних. При цьому змінюється обмін фолієвої кислоти, знижується концентрація в сироватці крові аскорбінової кислоти, вітаміну А та каротину.

Людина заражається лямбліозом при потраплянні в організм інвазійних цист лямблій. Джерелом інфекції є людина, яка виділяє цисти лямблій і, можливо, деякі види тварин, з якими людина часто контактує — собаки, велика рогата худоба, свині та інші, серед яких теж широко розповсюджений лямбліоз. Зараженість дітей у 3-5 разів більша, ніж дорослих. Діти можуть заражатись вже з першого місяця життя. Передається лямбліоз шляхом потрапляння контамінованих цист через ротову порожнину, при цьому факторами передачі є забруднені вода, харчові продукти, грунт, руки, механічними переносниками можуть бути мухи.

Клінічні прояви цього захворювання дуже різноманітні: це і ентерит, ентероколіт, слабкість, головні болі, болі в ділянці серця, особливо у дітей, алергічні прояви (еритема, кропивниця, риніти).

Цистам лямблій властива висока стійкість у зовнішньому середовищі. У воді природних водойм (ставки, річки, озера) при температурі 21-22°С вони живуть 1-3 місяці, на поверхні яблук — до 6 годин, на хлібі — 6-12 годин, у молочних продуктах при температурі 18-25°С — 12 діб, а при 2-6°С — до 112 діб. При температурі 60-70°С цисти гинуть через 5-10 хвилин, при кип’ятінні — моментально.

Профілактика лямбліозу, як і будь-якої кишкової інфекції, проводиться з метою усунення факторів передачі цист лямблій. Це покращення соціально-побутових умов, якості питної води, рівня комунального благоустрою населених пунктів. Кожному треба пам’ятати, що щоденно можна заразитись лямбліозом при вживанні немитих свіжих овочів, фруктів, забруднених фекаліями інвазованих лямбліями людини або тварини, забрудненні продуктів мухами та іншими побутовими комахами. Інфікування може відбуватися також через безпосередній контакт (через руки) з домашніми тваринами. Ці шляхи передачі лямбліозу кожна людина може усунути сама, дотримуючись елементарних правил особистої гігієни та харчування.

Щоб попередити зараження лямбліями, необхідно суворо дотримуватись правил особистої гігієни, як і при інших кишкових інфекціях, а саме :

1. Ретельно мити руки після туалету, перед безпосереднім вживанням їжі.

2. Уникати купання у водоймах зі стоячою водою, при купанні в озері, річці, в будь-якій водоймі намагайтеся не ковтати воду.

3. Ретельно промивайте всі овочі і фрукти.

4. Знищуйте мух у приміщеннях, особливо там, де готується їжа.

Л.В. Янківська, завідувач відділення організації епіддосліджень Дрогобицького ММВ ДУ «ЛОЛЦ МОЗ України»

Також читайте