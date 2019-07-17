Програма Етно-фесту “В садибі Франка” в Нагуєвичах

Козацька слобода «Раковець» у с. Воля Якубова Дрогобицького району запрошує на риболовлю коропа, карася, лина, білого амура, товстолобика. Можливе приготування страв з риби на замовлення. Бар працює з 9 до 21 години щоденно. Телефон для довідок +38-067-657-22-24. Доїзд через Дрогобич-Рихтичі-Добрівляни. Також читайтеЗапрошуємо на зустріч з кандидатами в народні депутати (0)Оголошення (0)Для любителів риболовлі (0)До уваги [...]

Сколько стоит метр дороги из асфальта в Петербурге? Многие задают такой вопрос. Забывая, что цена складывается из комплекса работ, состояния старого полотна, местности, назначения дороги и многого другого. Качественная асфальтированная дорога – неотъемлемая часть благоустроенности территорий, будут это дворы жилых домов, территории магазинов и предприятий, тротуары или шоссе. Наша компания предлагает услуги асфальтировки с минимальными [...]