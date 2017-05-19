Програма фестивалю “Східницьке літо”

Фірма TOP SPORT, яка спеціалізується на укладенні підлогових покриттів на різного типу спортивних об’єктах, шукає в свою команду нових працівників! Фірма знаходиться в Бельсько Бява. Шукаємо кандидатів зі знанням польської мови, як і також осіб, які лише починають вивчати мову. Вакансія лише для чоловіків! Ставка на годину 13 зл. брутто. +25% від ставки за роботу [...]