Програма святкування Дня Державного Прапора України та Дня Незалежності України у Трускавці

16:30. Відкриття виставки львівських художниць Зоряни Гуцуляк та Світлани Стародубцевої «Космічний етновітер», Художній музей Михайла Біласа.
23 серпня, четвер, День Державного Прапора України
12:00-14:00. Підписання угоди з німецькою делегацією. Музичне оформлення: НАНІ “Галичани”. Художній музей Михайла Біласа.
12:00-15:00. Фотозона для гостей та жителів міста біля альтанки. «День Прапора в Трускавці» з прапорцями та жовто-блакитними стрічками. Альтанка.
15:00-17:00. Турнір з шашок серед розрядників. Будинок учнівської творчості.
16:30-17:00. Велопробіг за участі вихованців велотуристичного гуртка Будинку учнівської творчості. Майдан Незалежності.
17:00-17:10. Флеш-моб “Ми діти твої, Україно” за участі учасників Зразкового хореографічного ансамблю “Золоті діти” та стипендіатів міського голови. Майдан Незалежності.
17:10-18:00. Урочисте підняття Державного прапора України. Майдан Незалежності.
18:00-19:20. Концерт оркестру “Люкс-Бенд” від Народного дому м. Трускавця. Майдан Незалежності.
19:00-22:00. Захід “Вечір в повстанській криївці”. Музей міста-курорту.
23-26 серпня, четвер-неділя
10:00-18:00. Виставка художніх робіт, майстер-класи від майстрів ужиткового мистецтва. Майданчик біля музею міста-курорту.
24 серпня, п’ятниця, День Незалежності України
12:30-14:30. Турнір з шахів серед розрядників. Будинок учнівської творчості.
13:00-15:00. Турніри з волейболу серед дівчат та баскетболу серед юнаків 3х3. Спортмайданчик міського парку.
13:00-15:00. Турнір з тенісу серед дітей. Корти ДЮСК “Спортовець”.
16:00-18:00. Регіональний спортивний турнір з бойових мистецтв «Трускавець OPEN 2018». Майданчик біля нижнього бювету.
16:30-18:30. Виставка живопису художніх робіт трускавецьких художників. Сходи біля малої сцени.
16:30-17:00. Виступ духового оркестру “Біг-Бенд” Народного дому. Головна сцена.
17:00-18:00. Урочиста академія. Головна сцена.
18:00-19:30. Академічний козачий ансамбль пісні і танцю “Козаки Поділля” (Хмельницька філармонія). Мала сцена.
19:30-20:30. Концерт за участі вокально-інструментального ансамблю “Ватра” (м.Львів). Головна сцена.
25-26 серпня (субота, неділя)
10:00-12:00. Турнір з настільного тенісу серед чоловіків. СЗШ №3.
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