Програма святкування Дня курорту Східниця

Ця інформація буде цікавою тим, хто любить подорожі або ж шукає роботу у сфері туризму. Онлайн-магазин в сфері туризму компанії Advant Travel дозволяє навіть найбіднішій верстві населення подорожувати, маючи від 100 доларів в кишені. Компанія проводить у Трускавці відкриті презентації, де можна абсолютно безкоштовно дізнатися, що ж зараз відбувається на ринку туризму, чому закриваються турагенства, [...]