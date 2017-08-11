Програма святкування Дня Незалежності України у Трускавці

П’ятниця, 18 серпня
16:00. Відкриття виставки “Україною я надихаюся”. Олійний живопис та живопис на склі художників Львівщини. Художній музей Михайла Біласа.
Субота, 19 серпня
12:00-17:00. Виставка собак “Дог-фест”, міський стадіон (вул. Воробкевича).
17:00-18:00. Львівський Академічний обласний театр ляльок з виставою “Веселий колобок”. Народний дім
Середа, 23 серпня
17:00-18:00. Перегляд фільму “Спацер по старому Трускавцю”. Кінотеатр “Злата”.
18:00-18:20. Урочисте підняття Державного прапора України. Майдан Незалежності.
18:00-18:15. Показовий виступ вихованців велотуристичного гуртка Будинку учнівської творчості. Майдан Незалежності.
18:20-19:30. Концерт Заслуженої академічної капели “Трембіта”. Майдан Незалежності.
19:30-20:00. Виступ учасників художньої самодіяльності Народного дому. Головна сцена.
20:00-21:00. Імпровізоване дійство «Вечір у повстанській криївці». Музей міста-курорту.
20:00-21:30. Вечірній концерт за участі гурту “Йорий Клоц”. Головна сцена.
21:30. Виступ сучасного молодіжного театру “Глорія”. Майдан Незалежності.
Четвер, 24 серпня, День Незалежності України.
12:00-18:30. Мистецько-кулінарний калейдоскоп “Сирниковий вернісаж». Майданчик біля музею міста-курорту.
12:00-14:00. Змагання зі стрітболу серед юнаків м. Трускавця. Спортмайданчик міського парку.
12:00-14:00. Матчева зустріч з волейболу серед дівчат. Спортмайданчик міського парку.
12:00-14:00. Шахово-шашковий турнір серед розрядників дорослих. Під «грибками».
14:00-15:00. Показові виступи з хортингу. Майданчик біля музею міста-курорту.
14:30-16:30. Аніматори з розвагами для дітей. Майданчик біля музею міста-курорту.
15:00-16:00. Караоке для дітей. Майданчик біля музею міста-курорту.
17:00-18:00. Концерт оркестру “Люкс-Бенд Дрогобич”. Головна сцена.
18:00-19:00. Концерт Народного артиста України Тараса Петриненка. Головна сцена.
19:00-19:30. Урочиста академія з нагоди Дня Незалежності України. Головна сцена.
19:30. Продовження концерту за участі гурту “КораЛЛі” (Івано-Франківськ). Головна сцена.
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