Програма святкування Дня Незалежності України у Трускавці

By  | 11.08.2017 | Filed under: Публікації

П’ятниця, 18 серпня

16:00. Відкриття виставки “Україною я надихаюся”. Олійний живопис та живопис на склі художників Львівщини. Художній музей Михайла Біласа.

Субота, 19 серпня

12:00-17:00. Виставка собак “Дог-фест”, міський стадіон (вул. Воробкевича).

17:00-18:00. Львівський Академічний обласний театр ляльок з виставою “Веселий колобок”. Народний дім

Середа, 23 серпня

17:00-18:00. Перегляд фільму “Спацер по старому Трускавцю”. Кінотеатр “Злата”.

18:00-18:20. Урочисте підняття Державного прапора України. Майдан Незалежності.

18:00-18:15. Показовий виступ вихованців велотуристичного гуртка Будинку учнівської творчості. Майдан Незалежності.

18:20-19:30. Концерт Заслуженої академічної капели “Трембіта”. Майдан Незалежності.

19:30-20:00. Виступ учасників художньої самодіяльності Народного дому. Головна сцена.

20:00-21:00. Імпровізоване дійство «Вечір у повстанській криївці». Музей міста-курорту.

20:00-21:30. Вечірній концерт за участі гурту “Йорий Клоц”. Головна сцена.

21:30. Виступ сучасного молодіжного театру “Глорія”. Майдан Незалежності.

Четвер, 24 серпня, День Незалежності України.

12:00-18:30. Мистецько-кулінарний калейдоскоп “Сирниковий вернісаж». Майданчик біля музею міста-курорту.

12:00-14:00. Змагання зі стрітболу серед юнаків м. Трускавця. Спортмайданчик міського парку.

12:00-14:00. Матчева зустріч з волейболу серед дівчат. Спортмайданчик міського парку.

12:00-14:00. Шахово-шашковий турнір серед розрядників дорослих. Під «грибками».

14:00-15:00. Показові виступи з хортингу. Майданчик біля музею міста-курорту.

14:30-16:30. Аніматори з розвагами для дітей. Майданчик біля музею міста-курорту.

15:00-16:00. Караоке для дітей. Майданчик біля музею міста-курорту.

17:00-18:00. Концерт оркестру “Люкс-Бенд Дрогобич”. Головна сцена.

18:00-19:00. Концерт Народного артиста України Тараса Петриненка. Головна сцена.

19:00-19:30. Урочиста академія з нагоди Дня Незалежності України. Головна сцена.

19:30. Продовження концерту за участі гурту “КораЛЛі” (Івано-Франківськ). Головна сцена.

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