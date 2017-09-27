Пройде презентація польських університетів

У вівторок, 3 жовтня, у Львові Українсько-Польський Центр Освіти “UniverPL” спільно з представниками університетів Польщі проведе презентацію «Вища освіта в Польщі». Учасники презентації поспілкуються з представниками 17 престижних польських державних і приватних університетів Варшави, Любліна, Кракова; дізнаються про можливості безкоштовного навчання Польщі без Карти Поляка; отримають інформаційні матеріали польських університетів; дізнаються про те, які перспективи чекають випускників польських вишів та що потрібно для успішної кар’єри чи розвитку свого бізнесу в Польщі; отримають відповіді на будь-які запитання.

Презентація проходитиме з 18:30 до 20:30 за адресою: м. Львів, вул. Чорновола, 7 (готель «Львів»). Вартість участі: безкоштовно!

Учасники презентації можуть отримати знижки на вступ до Польщі і цінні подарунки від Українсько-Польського Центру Освіти “UniverPL”. Для цього необхідно попередньо зареєструватися онлайн. Дізнатися більше та зареєструватися для участі можна тут: https://www.univerpl.com.ua/uk/zaproshennia.html

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