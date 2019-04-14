Проїзд в електричках подорожчав

З 18 травня запроваджено нові тарифи в приміському залізничному транспорті. Так, якщо ще недавно проїзд з Трускавця до Львова коштував 30 грн. 50 коп., то тепер він становить 50 грн. Змінилися розцінки і на коротшу відстань – до Дрогобича, Стрия та інших населених пунктів. Ціна зі Львова до Стрия – 35 грн., до Дрогобича чи Стебника – 45 грн. Підставою підняття тарифу на проїзд став наказ № 291 від 13.05.2019 р.

Але все одно проїзд електропоїздами набагато дешевший, ніж проїзд автобусом. Для прикладу, вартість проїзду з Трускавця до Львова автобусом становить більше, ніж 80 гривень.

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