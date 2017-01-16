Проїзд з Трускавця до Дрогобича подорожчав на 50%

Від сьогоднішнього дня, 16 січня, проїзд з Трускавця до Дрогобича подорожчав – з 6 до 9 гривень, тобто на 50%. Рішення про підвищення проїзду шокувало пасажирів, особливо тих, які щодня добираються на роботу.
Від сьогоднішнього дня, 16 січня, проїзд з Трускавця до Дрогобича подорожчав – з 6 до 9 гривень, тобто на 50%. Рішення про підвищення проїзду шокувало пасажирів, особливо тих, які щодня добираються на роботу.
Ресторан «Оскар» (м. Трускавець) запрошує на роботу кухаря. Довідки за тел. (03247) 6-66-01. Трускавецький вісник Також читайтеОголошення про набір учнів в перші класи (0)Подаруйте радість Різдва дітям зі Сходу (0)Зустрічайте Новий Рік з нами! (0)Запрошуємо на зустріч з письменницями (0)
СШ № 3 м. Трускавця оголошує набір учнів в перші класи. Вчителі-класоводи Тимчук Л.І. та Кропивницька Л.М. проведуть перше заняття з майбутніми першокласниками 23 лютого 2017 року. Трускавецький вісник Також читайтеЗапрошуємо на роботу кухаря (0)Подаруйте радість Різдва дітям зі Сходу (0)Зустрічайте Новий Рік з нами! (0)Запрошуємо на зустріч з письменницями (0)
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