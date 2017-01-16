Проїзд з Трускавця до Дрогобича подорожчав на 50%

Від сьогоднішнього дня, 16 січня, проїзд з Трускавця до Дрогобича подорожчав – з 6 до 9 гривень, тобто на 50%. Рішення про підвищення проїзду шокувало пасажирів, особливо тих, які щодня добираються на роботу.

Трускавецький вісник

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