Пройшла командна першість Трускавця з тенісу серед чоловіків

Традиційно в лютому у Трускавці проходять турніри з настільного тенісу у командній та особистій першості. Як інформує відділ у справах сім`ї, молоді та спорту Трускавецької міської ради, у неділю, 4 лютого, командна першість міста з настільного тенісу серед чоловіків пройшла в спортивному залі СЗШ №3 м. Трускавця. Організатори змагань – відділ у справах сім’ї, молоді та спорту спільно з громадською організацією «Черемшина». У змаганнях взяло участь 7 команд, всього 14 спортсменів. Після запеклих баталій на тенісних столах І місце здобула команда «БУТ», ІІ місце – команда «Воля», ІІІ місце – команда «Гарт». Призери були нагороджені медалями та грамотами Трускавецької міської ради.

А вже у наступну неділю 11 лютого буде проводитись особиста першість з тенісу серед чоловіків. Любителі настільного тенісу можуть зголошуватися для участі до відділу у справах сім`ї, молоді та спорту ТМР (вул. Бориславська, 2).

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