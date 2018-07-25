Прокуратура на Дрогобиччині повернула громаді 126 га земель

Дрогобицька місцева прокуратура цьогоріч у лютому звернулась до господарського суду Львівської області з метою визнання недійним рішення Грушівської сільської ради, яка передала у оренду підприємству землі сільськогосподарського призначення, що входять до складу спадщини.

Прокуратура вимагала звільнити майже 126 га земель від незаконного використання.

Приймаючи таке рішення сільська рада порушила вимоги Земельного та Цивільного кодексів України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду землі», «Про оцінку землі», «Про державну реєстрацію речових права на нерухоме майно та їх обтяжень» «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)».

Таким чином, вказана сільрада передала у оренду земельні ділянки, якими не вправі була розпоряджатись.

Зазначимо, що під час розгляду справи орган місцевого самоврядування подав до суду Додаткову угоду про розірвання попереднього договору оренди.

Відтак, завдяки вжитим прокуратурою заходам, територіальній громаді Грушева повернуто спірні земельні ділянки вартістю майже 2,5 млн грн.

Прес-служба прокуратури Львівської області

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