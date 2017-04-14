Прокуратура наполягає на стягненні пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури

Прокуратурою області до господарського суду м. Києва пред’явлено в інтересах держави в особі Моршинської міської ради позовну заяву до замовника будівництва багатоквартирного будинку у м. Моршині про визнання укладеним договору пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста та стягнення заборгованості.

Підставою для звернення до суду з позовом стало безпідставне ухилення будівельною компанією – замовником будівництва від укладення договору пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Моршина, внаслідок чого до місцевого бюджету не сплачено понад 1,5 млн. грн.

Відтак, прокуратура наполягає на визнанні укладеним такого договору та стягненні коштів до місцевого бюджету.

Прес-служба прокуратури Львівської області

Трускавецький вісник

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