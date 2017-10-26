Прокуратура оскаржуватиме незаконне рішення суду щодо винуватця смертельної ДТП на Дрогобиччині

Апеляційний суд Львівської області виніс вирок 39-річному мешканцю Дрогобиччини – 5 років в’язниці з трирічним позбавленням права керувати транспортними засобами.

Чоловіка засудили за злочин, передбачений ч.2 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого).

Нагадаємо, що дорожньо-транспортна пригода трапилась у грудні 2011 року у смт. Підбуж на Львівщині.

Неуважність водія призвела до того, що він втратив контроль над автомобілем, виїхав на тротуар та здійснив наїзд на 60-річну жінку, яка від отриманих тілесних ушкоджень померла на місці аварії.

Зазначимо, що раніше у цій справі Дрогобицьким міськрайонним судом двічі постановлялись незаконні рішення, які скасовувались через істотні порушення кримінального процесу.

Востаннє цим же судом у травні 2017 року винуватця смертельної ДТП хоча і засуджено до 5 років позбавлення волі, однак звільнено від відбування покарання, на підставі ст.75 КК України, та призначено іспитовий термін 3 роки.

Крім цього, місцевий суд не позбавив водія права керувати транспортними засобами, залишивши поза увагою свідчення очевидців про перебування зловмисника у стані алкогольного сп’яніння, а також незаконно звільнив його від відбування покарання згідно з актом амністії.

Оскільки апеляційний суд Львівщини 23 жовтня цього року задоволив апеляцію прокурора лише частково та, застосувавши Закон України «Про амністію у 2014 році», звільнив засудженого від відбування покарання, прокуратура області оскаржуватиме таке рішення у касаційному порядку.

Прес-служба прокуратури Львівської області

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