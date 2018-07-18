Прокуратура оскаржила надто м’який запобіжний захід двом жителям Борислава, які намагалися вчинити крадіжку

By  | 17.07.2018 | Filed under: Новини

За процесуального керівництва Дрогобицької місцевої прокуратури, повідомлено про підозру раніше судимим за злочини проти власності, 31-річному та 28-річному жителям Борислава у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.15, ч.3 ст.185 КК України (незакінчений замах на крадіжку).

Цьогоріч у липні, близько 7 години ранку, зловмисники зламали замок дверей на другому поверсі житла місцевої мешканки, проникли усередину та намагалися викрасти цінне майно потерпілої. Проте крадіям не вдалось довести злочинні наміри до кінця, оскільки їх викрила «на гарячому» власниця будинку і повідомила про цей факт правоохоронців. Завдяки оперативному реагуванню поліції, правопорушників затримали у порядку ст.208 КПК України.

клопотала про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, однак суд обрав більш м’який – домашній арешт. З прийнятим рішенням місцева не погодилась, а відтак оскаржила його у апеляційному порядку.

Довідково: санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.

Прес-служба прокуратури Львівської області

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