Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка, який ухилявся від призову

Дрогобицькою місцевою прокуратурою здійснювалось процесуальне керівництво у кримінальному провадженні стосовно 21-річного дрогобичанина, який обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 335 КК України – ухилення від призову на строкову військову службу. Про це інформує прес-служба прокуратури Львівської області.

Так, військово-лікарською комісією вказаного чоловіка визнано придатним для проходження строкової військової служби. Призовник перебував на обліку у військовому комісаріаті, а відтак був належно поінформований про наслідки неявки на відправку. Проте після отримання повістки з вимогою прибути до районного військкомату для подальшого проходження військової служби у Збройних силах України, всупереч вимогам ст. 1 Закону України «Про військовий обов’язок та військову службу», без поважних причин не з’явився.

Під час досудового розслідування, на підставі п.2 ч.1 ст. 468 КК України, між прокурором та обвинуваченим укладено угоду про визнання винуватості. Обвинувальний акт із цією угодою скеровано для розгляду до суду. Санкція статті передбачає обмеження волі строком до трьох років.

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