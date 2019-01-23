Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка, який ухилявся від призову

By  | 28.01.2019 | Filed under: Новини

Дрогобицькою місцевою прокуратурою здійснювалось процесуальне керівництво у кримінальному провадженні стосовно 21-річного дрогобичанина, який обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 335 КК України – ухилення від призову на строкову військову службу. Про це інформує прес-служба прокуратури Львівської області.

Так, військово-лікарською комісією вказаного чоловіка визнано придатним для проходження строкової військової служби. Призовник перебував на обліку у військовому комісаріаті, а відтак був належно поінформований про наслідки неявки на відправку. Проте після отримання повістки з вимогою прибути до районного військкомату для подальшого проходження військової служби у Збройних силах України, всупереч вимогам ст. 1 Закону України «Про військовий обов’язок та військову службу», без поважних причин не з’явився.

Під час досудового розслідування, на підставі п.2 ч.1 ст. 468 КК України, між прокурором та обвинуваченим укладено угоду про визнання винуватості. Обвинувальний акт із цією угодою скеровано для розгляду до суду. Санкція статті передбачає обмеження волі строком до трьох років.

Також читайте

Tags:

Газ на авто. Трускавець

Новини Трускавця та регіону

ТОП коментованих за тиждень

  • None found

Оголошення ТВ

  • До уваги учасників бойових дій
    23.01.2019 | 11:03

    З метою покращення організації надання медичної допомоги учасникам бойових дій та учасникам Революції Гідності та повторного їх обстеження, на базі Львівського обласного госпіталю ветеранів війн та репресованих відкрито консультаційний кабінет. Прийом в кабінеті буде проводитись кожного понеділка з 9.00 до 14.00 наступними спеціалістами: невропатолог, оториноларинголог (ЛОР), пульмонолог, терапевт. Для отримання додаткової інформації та запису на [...]

  • №90656 вікна Трускавець, двері Стебник, виробництво,
    22.01.2019 | 13:16

    (096)198-34-81 Максим сайт dveriter­moplast.com­.ua Найбільший виробник у Львівській обл. пропонує Вікна пластикові 4-5-6 камерні українських і німецьких виробників. Протизламна німецька фурнітура, енергозберігаючі склопакети. Опис на сайті dveriter­moplast.com­.ua Міжкімнатні дерев’яні двері, 30 моделей Вхідні металеві двері під любий розмір, вуличні і квартирні, скло і ковка, термопанель близько 200 моделей Гаражні секційні автоматичні ворота (096)198-34-81 Також читайтеСергій [...]

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви