Прокуратура у Дрогобичі домоглась стягнення на користь держави 2,4 млн грн

Як інформує прес-служба прокуратури Львівської області, Дрогобицька місцева прокуратура у ході здійснення представницької діяльності скерувала у 2018 році позовну заяву у інтересах Дрогобицької міської ради до юридичної особи та вимагала стягнути 2,9 млн грн збитків у вигляді неодержаного доходу за користування земельною ділянкою комунальної власності без правовстановлюючих документів. Йдеться про понад 4 га землі у Дрогобичі.

Зазначимо, що на певному етапі справу передано до господарського суду, який часткового задоволив позовні вимоги прокуратури – зобов’язав юридичну особу сплатити на користь держави 2,4 млн грн недоотриманого доходу.

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