Прокуратура відстояла у суді повернення 70 га землі на Дрогобиччині

By  | 30.10.2017 | Filed under: Новини

Як інформує прес-служба прокуратури Львівської області, Господарський суд Львівської області задоволив позов прокуратури, яка вимагала визнати недійсним рішення Нижньогаївської сільської ради щодо укладення договору управління спадщиною з одним із підприємств Львівщини та зобов’язання звільнити земельні ділянки загальною площею 70 га із користування вказаної фірми.

Орієнтовна вартість цієї території становить близько 1,8 млн грн.

Варто зазначити, що приймаючи такі рішення, сільська рада вийшла за межі своїх повноважень, оскільки не мала права розпоряджатись цими землями.

Таким чином, завдяки втручанню прокуратури, в інтересах держави повернуто земельну ділянку, яка незаконно вибула із її власності.

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