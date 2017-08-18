Прокуратура виявила факт незаконного розпорядження земельною ділянкою вартістю понад 16,5 млн грн у місті Дрогобич

By  | 21.08.2017 | Filed under: Новини

Рішенням Дрогобицької міської ради обслуговуючому кооперативу «Сонячний промінь» надано в оренду для будівництва ринку земельну ділянку площею близько 10 тис кв.м, орієнтовною вартістю понад 16,5 млн грн у місті . На час укладення договору, вказана ділянка була вільною від забудови і право оренди на неї підлягало продажу на конкурентних засадах. Проте, Дрогобицька міська рада передала цю територію в оренду без проведення земельних торгів. Цей факт виявили працівники прокуратури Львівської області та розпочали досудове розслідування за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Так, до господарського суду Львівської області пред’явлено позов в інтересах держави до Дрогобицької міської ради та ОК «Сонячний промінь» з метою визнання недійсним рішення, договору оренди землі та повернення в комунальну власність земельної ділянки,

Зазначимо, що ухвалою суду від 11 серпня цього року відкрито провадження у вказаній справі.

Прес-служба прокуратури Львівської області

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