Прокуратура запобігла недобросовісному використанню майже 164 га земель на Дрогобиччині

2 жовтня Господарським судом Львівської області задоволено позов Дрогобицької місцевої прокуратури в інтересах держави до Нижньогаївської сільської ради, яка вийшла за межі компетенції та уклала договір управління спадщиною (невитребувані земельні паї) з одним підприємством.

Прокуратура вимагала звільнити від використання цим підприємством земельні ділянки, розташовані за межами населеного пункту с. Нижні Гаї, оскільки вони не віднесені до земель комунальної власності територіальної громади села. Таким чином, сільська рада не мала законних підстав розпоряджатись цими територіями.

Відтак, згідно судового рішення, земельні ділянки площею майже 164 га та вартістю понад 4 млн грн буде повернуто із користування зазначеного підприємства.

Прес-служба прокуратури Львівської області

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