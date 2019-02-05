Прокуратура зареєструвала провадження щодо розтрати 133 тис грн службовцями Трускавецької міської ради

By  | 06.02.2019 | Filed under: Новини

Дрогобицькою місцевою прокуратурою внесено відомості до ЄРДР за ознаками вчинення службовцями Трускавецької міської ради кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Про це інформує прес-служба прокуратури Львівської області.

Встановлено, що вказані особи, скориставшись службовим становищем, шляхом завищення вартості виконаних ремонтних робіт, здійснили у січні цього року розтрату 133 тис грн. Ці кошти призначались на ремонт квартири, що була придбана Трускавецьким органом місцевого самоврядування для дитини-сироти. Однак дотепер ці ремонтні роботи ще не повністю виконані.

Максимальний термін покарання, передбачений санкцією статті – 5 років позбавлення волі.

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