Prometheus запустив курс «Основи програмування CS50 2019» та офлайн-хаби для студентів

By  | 06.03.2019 | Filed under: Новини

Курс «CS50: Основи програмування» (CS50: Introduction to Computer Science) від Гарвардського університету вважається найкращим курсом для програмістів-початківців у світі. Від сьогодні найновіша версія цього курсу у перекладі українською мовою доступна на освітній платформі «Prometheus». Паралельно із запуском онлайн-курсу в українських університетах стартувало вивчення гарвардської програми у змішаному форматі. Також в Україні почнуть працювати офлайн-хаби, які допоможуть слухачам краще засвоїти матеріали.

Курс «Основи програмування CS50 2019» розрахований як на новачків, так і на тих слухачів, які вже мають стартовий досвід в програмуванні.

Пройшовши цей курс, слухачі отримають:

– Широке і ґрунтовне розуміння інформатики та програмування.

– Зрозуміють, як мислити алгоритмічно та ефективно розв’язувати задачі за допомогою програмування.

– Дізнаються, що таке абстракція, алгоритм, структури даних, інкапсуляція, управління пам’яттю, основи комп’ютерної безпеки, розробка програмного забезпечення і веб-розробка.

– Опанують основи одразу кількох мов програмування, зокрема, C, Python і JavaScript, а також технологіям SQL, CSS і HTML.

– Познайомляться з процесом розробки та презентації власного проекту з програмування.

На допомогу в опануванні матеріалу «Prometheus» ініціював запуск офлайн-хабів. Це такі місця, де група, яка проходить онлайн-курс, зможе збиратися раз на тиждень, щоб обговорити складні моменти з ментором-фахівцем. Свою допомогу у відкритті хабів (приміщення та спеціалістів) запропонували університети у Києві, Дніпрі, Харкові, Львові та Кривому Розі.

Записатися на курс можна за посиланням: https://goo.gl/dPY278.

Аби приєднатися до офлайн-хабу, потрібно заповнити анкету: https://goo.gl/jBafgb.

Переклад курсу став можливим за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» та Фонду BrainBasket. Міжнародний фонд «Відродження», заснований Джорджем Соросом, є однією з найбільших благодійних фундацій в Україні, яка розвиває відкрите суспільство на основі демократичних цінностей. Фонд BrainBasket є некомерційною організацією, мета якої – сприяти розвитку освіти українців в сфері ІТ.

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