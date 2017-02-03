Пропозиції інвесторів заслухано та враховано

Як інформує прес-служба Дрогобицької РДА, нещодавно в Дрогобицькій райдержадміністрації відбулася зустріч з директором інвестиційно-екологічної компанії ІЕК Ольгердом Тімофеєвим та співвласником страхової компанії «AMG-group» Ігорем Погрібним щодо інвестиційної пропозиції будівництва сміттєспалювального заводу поблизу села Брониця. Вчора, 2 лютого, голова Дрогобицької РДА Володимир Шутко провів розширену нараду з цього питання, на яку були запрошені перший заступник міського голови Дрогобича Ігор Герман, заступник міського голови Трускавця, депутат Львівської обласної ради Олексій Балицький, перший заступник та заступник голови Дрогобицької райдержадміністрації Віталій Скоропад та Іван Мізерник, начальник ЖКГ міста Борислава Олег Левицький, сільський голова Брониці Григорій Демків, начальник відділу економічного розвитку, торгівлі та інвестицій райдержадміністрації Ярослава Ковтик.

Учасники наради заслухали пропозиції інвесторів, компанію «ОАК» королівства Бахрейн та Великобританії, щодо будівництва високотехнологічного заводу потужністю переробки 100 тисяч тон відходів в рік, який вироблятиме електроенергію та понад 4,5 МВт теплової енергії. Ольгерд Тімофеєв також наголосив на готовності покращення інфраструктури села Брониця та її соціальний розвиток – це також передбачено проектом. Ми готові зустрітись з мешканцями села, провести громадські слухання, на яких розповісти і наочно довести переваги цього проекту, надати повну інформацію про екологічну безпеку. По розрахунках проектантів для переробки буде достатня кількість сміття, що продукується в містах Дрогобич, Стебник, Трускавець, Борислав, Дрогобицькому та частково Самбірському районах. Потужності заводу не дозволять завозити сміття з інших міст області, а складування передбачене лише на стадії будівництва.

Пропозиції були прийняті до відома, було вирішено провести ще зустрічі, долучивши до цього операторів вивезення сміття.

Трускавецький вісник

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