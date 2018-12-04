Против провокатора Владимира Евсеева нужно возбудить уголовное дело!

Генеральному прокурору Азербайджана

Закиру Гаралову

от председателя

Международного Альянса «Азербайджан-Украина»

Эльмара Мамедова

Обращение

Прошу Вас возбудить уголовное дело по факту высказываний заместителя директора Института стран СНГ Владимира Евсеева, который призывает к войне и заявляет «бить по Баку «Искандерами».

В эфире армянского телевидения NewsamChannel Владимир Евсеев заявил: «В настоящее время в зоне Нагорного Карабаха военная обстановка неблагоприятна для армий Арцаха и Республики Армения. Неблагоприятность заключается в том, что в количественном отношении Вооруженные силы Азербайджана имеют превосходство. В частности это проявляется по количеству бронетанковой техники, артиллерии и значительного превосходства в авиации. Однако важно не только количественное превосходство, но и наличие качественного превосходства. Именно это послужило одной из причин того, что в апреле 2016 года мы имели вооруженный конфликт, в ходе которого было значительное количество жертв с обеих сторон. Более того, впервые с 1994 года имел факт потери некоторой части территории, которая раньше входила в зону безопасности Нагорно-Карабахской Республики. В ходе этого инцидента, хочу напомнить, имел факт обстрела населенных пунктов Нагорно-Карабахской Республики с помощью реактивно-залпового огня типа «Град». В прошлом году качественное превосходство Вооруженных сил Азербайджанской Республики удалось ликвидировать путем поставки современных вооружений из Российской Федерации. В частности, поставка оперативно-тактического комплекса «Искандер» позволила поставить вопрос о возможности нанесения ответного ракетного удара по городу Баку, что является серьезным сдерживающим фактором для азербайджанской стороны».

Полностью выступление Владимира Евсеева можно посмотреть на армянском телевидении в Интернете под названием «Ադրբեջանն «Իսկանդերին» պատասխան չունի. ռուս փորձագետ» (ЮТюб, ссылка: https://www.youtube.com/watch?v=MrNND9x3FvM).

Мы считаем, что это открытый призыв к агрессии против Азербайджана. Поэтому предлагаем возбудить уголовное дело против провокатора В. Евсеева и объявить его персоной нон грата в Республике Азербайджан.

Эльмар Мамедов, председатель Международного Альянса «Азербайджан-Украина»

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