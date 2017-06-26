/Трускавецькі відпочивальники: хто, звідки і скільки (літо-2017)/

В розпалі літо. Але вже можна стверджувати, що до літнього сезону Трускавець виявився неготовий. Від деяких депутатів Трускавецької міської ради можна було навіть почути таке визначення «провальний сезон для міста». Загальна кількість відпочивальників станом на кінець червня 2017 р. є не надто високою. Це видно неозброєним оком, досить підійти до нижнього бювету десь о 13 годині і видно, що парк напівпустий. А верхній бювет взагалі закритий. Готельєри та жителі міста бідкаються, що в Трускавці курортників наполовину менше, ніж минулоріч.

Трускавець і далі в пошуках свого шляху розвитку. Курорт чи туристичне місто? Поки що два в одному.

В місті в червні місяці на відпочинку десь біля 8 тисяч чоловік. Загальна частка відпочивальників виглядає так: 75/25, де 75 – це відпочивальники з України і 25 – іноземці.

Географія прибулих з міст України виглядає так: Полтава, Суми, Київська область, Вінницька область, Дніпропетровська область, Кіровоградська область (тепер Кропивницький) і Запорізька область. Зарубіжні гості в основному прибули з Азербайджану, Білорусі, Молдови та Польщі. Зустрічаються поодинокі групи прибулих зі Словенії, Італії, Словаччини, навіть є з Угорщини. Але їхня частка невелика.

Зарубіжних гостей в основному приймають ГКК «Карпати», санаторій «Шахтар», «Південний», «Дніпро-Бескид», «Міротель», «Ріксос-Прикарпаття», «Віктор» та готель «Золота корона».

Тішить те, що в Трускавці побільшало туристів з Польщі. В цьому заслуга Івана Цегенька, міського голови Андрія Кульчинського і спроби заповнити місто адміністрації окремих санаторіїв. Польські туристи прибувають на термін 7-10 днів. Вік польського туриста 45-80 років, зустрічаються навіть такі, яким за 90. Поляки здивовані відсутністю в місті мапи польською мовою, яка просто не існує. Побажання поляків до адміністрації приймаючих санаторіїв – покращити трошки сервіс, особливо це стосується сан. «Дніпро». Якщо менеджери там працюють нормально, то загальний інтер`єр в «Дніпрі» залишився в радянському часі. Це можна і треба виправляти. Але обслуговуючим персоналом приймаючих сторін всіх санаторіїв поляки задоволені.

Бракує польськомовних гідів. В інформаційному центрі і надалі коли звертаєшся польською, отримуєш мовчання. Мовчання ягнят.

Середній вік всіх відпочивальників у Трускавці складає 35-50 років. В порівнянні з минулим роком молоді стало більше. Як завжди, більше Трускавець подобається жінкам – їх у Трускавці більше, десь в пропорції 65/35.

Для подорожі на наш курорт більшість туристів вибирають поїзд, жителі дальнього зарубіжжя користуються авіа перельотами та автобусами. Станом на кінець червня у Трускавці можна поселитися в будь-якому з готелів від 250 гривень і вище. «Алмаз» та «Кристал» взагалі пропонують знижки. Харчування у Трускавці в середньому 60-70 гривень обід.

Екскурсійні бюро і надалі пропонують одні й ті ж екскурсії, кількість їх не міняється протягом 20 років. Це Карпати, Славське, Закарпаття, Львів, Почаїв. Сервіс цих екскурсій вимагає кращого – це слова самих відпочивальників. Тут недопрацьовує міська рада. Вона має навести порядок в екскурсійному обслуговуванні.

Готель «365» впевнено займав нішу на екскурсійному та туристичному ринку. В місяць вони приймають більше тисячі людей і фактично вони залишили з носом санаторії «Кристал» та «Алмаз», переманивши їхнього клієнта доступною ціною і якісними послугами.

Натомість у Трускавці і надалі відсутній проект щодо створення інформаційно-туристичної інфраструктури. Місто численних можливостей для бізнесу, культурного збагачення, відпочинку і оздоровлення – таким мав би виглядати Трускавець. Натомість курортну сферу у Трускавці підтримують ГКК «Карпати», санаторії «Шахтар», «Перлина Прикарпаття», «Віктор», військовий, «Молдова», «Трускавець», «Дніпро-Бескид». На них тримається Трускавець як курорт. Дорогі п’ятизіркові готелі Трускавця також заповнені наполовину.

Трускавець заповнений на 30% від своїх можливостей. Місто-курорт може прийняти 25 тисяч відпочивальників щомісяця. Курортники в місті є, але термін їхнього перебування тільки 7-10 днів.

Тішить те, що у Трускавці провели День міста. Правда, для промоції міста це свято майже нічого не дало, бо було замало прорекламоване. Жителі навколишніх міст та сіл приїхали на 190-річчя Трускавця, послухали концерт, наповнили кишені місцевим підприємцям на ринку в парку. Місту на згадку залишилися біг-борд біля музею Біласа, картини з дитячого пленеру, буклет, книжка про проведення конференції в музеї, спомини-фотосесії про свято та сміття. Правда, згодом сміття прибрали.

І далі промоція міста є нульова. Не на своєму місці ні начальник управління розвитку міста, ні заступник міського голови з гуманітарних питань, ані нові працівники інформаційно-курортного центру. Це не є образа для перерахованих осіб – це факт, який важко заперечити. Не знаєте як, то спитайте, вчіться і врешті робіть щось.

Для початку вартувало б поїхати хоча б у сусідній Дрогобич, подивитися, як виглядають інформаційні вказівники, встановлені в місті, розібратися в роботі дрогобицького інформаційного центру, або запросити керівника дрогобицького ТІЦу, щоб він поділився з ними досвідом.

Невже важко депутатам Трускавецької міської ради знайти та виділити на сесії 20-30 тисяч гривень і розробити в електронному та паперовому вигляді туристичну схему Трускавця? Невже в бюджеті не знайдеться 30-50 тисяч гривень для встановлення інформаційних туристичних вказівників по місті? На Тіну Кароль гроші знайшлися! Дрогобич це зробив, Львів зробив, це є в Яремче, Ворохті, Луцьку, навіть в Хусті, районному центрі… І нема в Трускавці.

В місті відсутній простий план загальноміських заходів, які повинні стати візиткою Трускавця. Перші кроки в цьому плані вже зроблені: на вулиці вийшла виставка ретро-автомобілів, ралі, фестивалі, пленери. Але цього мало, місто повинно розвивати цілу мережу таких заходів. Відсутня туристична афіша міста! Цю афішу винесли до Дня міста, а потім забрали. Кожен тиждень у Трускавці має щось бути, щоб приваблювати сюди людей.

Де рекреаційно-пішохідні маршрути? Де вело маршрути околицями Трускавця? Хто врешті-решт відновить теренкури і чи виконає міський голова свою обіцянку відновити Дептак?

Що би зараз не робив міський голова, він повинен пам’ятати, що він лікар. То чому він як лікар займається туризмом? Цим повинні займатися його зами! Невже важко знайти відповідних людей?

Місто має бути привабливим для туриста. Приватні підприємці, готельєри, ресторатори в Трускавці роблять ці спроби, їм просто треба не заважати і знайти з ними спільну мову. У Львові ж Садовий знайшов спільну мову. І він не їздить по виставках та форумах. А туристи у Львові є. Щоби в Трускавці як курорті появилися туристи, місто має надавати послуги по доступній ціні і вони повинні бути якісні. Місто повинно бути привабливим для туриста.

Провальний сезон. Це думка зі сторони. Всі, хто читає цю статтю, повинен зрозуміти, що час вимагає змін.

Віктор Пиців

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