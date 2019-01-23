Причин для впровадження карантину немає

У Трускавці рівень захворюваності на ГРВІ не збільшується, а навпаки, навіть дещо зменшився. Тому питання про запровадження карантину в освітніх закладах міста наразі не стоїть. Про це було сказано 4 лютого на щотижневій апаратній нараді в Трускавецькій міській раді. Якщо позаминулого тижня було зафіксовано 130 випадків ГРВІ, то минулого тижня – 127. Нагадаємо, що карантин запровадили в школах Стрия та івано-Франківська.

Не хоче полишати Трускавець кір – зафіксовано 4 випадки, повідомив головний лікар Трускавецької міської лікарні Ігор Стасик. З цих 4 – 1 дитина та 3 дорослих. Дорослі були невакциновані, адже народилися в буремні 1990-ті, коли були проблеми з вакциною.

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