Придбавши квиток на автобус до дельфінарію, львів’янка виграла плавання з дельфінами

Перший запуск прямого рейсового автобуса зі Львова до Розважально-оздоровчого комплексу з дельфінами «Оскар» у Трускавці успішно стартував, а його пасажири мали можливість виграти у подарунок плавання з дельфінами.

Тепер автобус, що їздитиме за напрямком Львів – дельфінарій (Трускавець) – Львів, здійснюватиме свій маршрут на постійній основі. Зокрема, на львівському Приміському вокзалі щосуботи о 10:30 відбуватиметься збір людей, які забронювали квитки на виставу о 14:00. Виїзд зі Львова – об 11:00. Автобус у дельфінарій можна буде легко розпізнати, адже він матиме брендовану табличку. Повернення до Львова о 16:00. Сама ж вистава триватиме годину, тому відвідувачі матимуть ще час зробити фото з дельфінами на пам’ять, покататися на човнику чи поплавати з дружніми чорноморськими афалінами.

- Також з приємністю хочемо повідомити, що для пасажирів цього рейсового автобуса ми вирішили підготувати сюрприз. А саме – розіграти між ними сертифікат на плавання з дельфінами. Наш подарунок виграла пані Ірина, яка їхала у дельфінарій зі свою донькою Софією. Щасливі дівчата вирішили не зволікати і одразу ж після шоу скористалися нагодою поплавати з афалінами. Вони були просто у захваті від такого сюрпризу, – розповіла менеджер зв’язків з громадськістю та ЗМІ Розважально-оздоровчого комплексу «Оскар» Світлана Радішевська.

Додамо, що наступний рейс автобусу відбудеться уже цієї суботи, 2 вересня. Квитки можна забронювати тут. Нагадаємо, вартість поїздки становить 250 грн за одну людину. У ціну входить проїзд та відвідування самого шоу.

Відділ зв’язків з громадськістю та ЗМІ дельфінарію «Оскар»

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