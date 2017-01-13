Прийом громадян у селі Снятинка

12 січня фахівці відділу «Трускавецьке бюро правової допомоги» та «Дрогобицьке бюро правової допомоги» Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Галина Кітраль та Христина Лютик за участю сільського голови с. Снятинка Михайла Щудли, секретаря Снятинської сільської ради Оксани Матолич провели виїзний прийом громадян в приміщенні сільської ради.

Під час прийому мешканці сіл Снятинка, Залужани та Старе Село Догобицького району отримали юридичні консультації з різних питань, зокрема, про процедуру безкоштовного отримання земельної ділянки із земель державної та комунальної власності, а також державної реєстрації земельної ділянки та права власності на неї (складання документації із землеустрою); порядок оформлення договору дарування та договору купівлі-продажу; розрахунок розміру житлової субсидій (для кожного домогосподарства розмір допомоги розраховується індивідуально за певною формулою з урахуванням коефіцієнтів, затверджених Кабміном); порядок надання доступу до безоплатної вторинної правової допомоги; призначення і виплати допомоги малозабезпеченим сім’ям та інші.

Крім того, Галина Кітраль для працівників Снятинської сільської ради провела інформаційні сесії на теми: «Доступ до публічної інформації» та «Стандарти якості надання безоплатної первинної правової допомоги».

Під час заходу, зокрема, розповіла про право громадян на доступ до публічної інформації, забезпечення прозорості та відкритості органів місцевого самоврядування до публічної інформації; про інформацію з обмеженим доступом: конфіденційна інформація, таємна інформація та службова інформація. Також працівники Снятинської сільської ради отримали буклети «Бюро правової допомоги: ваш юридичний провідник».

Нагадуємо, що Стрийський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги розширив свою діяльність. На Дрогобиччині працюють 3 бюро правової допомоги, працівники яких надають безоплатну первинну правову допомогу усім громадянам та вторинну (забезпечують доступ до адвоката) визначеним категоріям осіб. Окрім того у бюро відвідувачі зможуть скористатися такою послугою, як доступ до електронних сервісів Міністерства юстиції України. Бюро знаходяться за адресою: м. Борислав, вул. Міцкевича, 64; м. Дрогобич, вул. Л. Українки, 70; м. Трускавець, вул. Данилишиних, 62. Прийом громадян із 8.00 до 17.00 год.

Трускавецький вісник

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