Прийом громадян в селі Опарі

14 липня фахівці відділів «Бориславське бюро правової допомоги» та «Трускавецьке бюро правової допомоги» Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Руслан Фурдзин та Галина Кітраль провели комплексний інформаційно-консультативний захід за участю сільського голови с.Опарі Григорія Куція та спеціаліста-землевпорядника Галини Бойко.

Під час заходу мешканці с.Опарі отримали юридичні консультації з наступних питань: порядок продажу земельної ділянки; встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі та їх закріплення межовими знаками; реєстрація права власності на земельну ділянку в держреєстрі речових прав на нерухоме майно; розміщення господарських будівель та житлових будинків до огорожі (відстань, норми висоти згідно з державними будівельними нормами України); оформлення спадщини на нерухоме майно за заповітом та за законом.

Крім того, Галина Кітраль провела інформаційну сесію для працівників Опарівської сільської ради на тему: «Стандарти якості надання громадянам безоплатної первинної правової допомоги», зокрема, звернула увагу на особливості законодавчого регулювання надання безоплатної первинної правової допомоги органами місцевого самоврядування, основні принципи та цінності, на яких ґрунтується надання такої правової допомоги, а також строки її надання. Вона надала працівникам сільської ради методичний посібник «Стандарти якості надання первинної правової допомоги».

А Руслан Фурдзин провів міні-лекторій «Порядок добровільного об’єднання територіальних громад та формування спроможних територіальних громад відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад».

Також Руслан Фурдзин та Галина Кіталь розповсюдили буклети «Бюро правової допомоги: ваш юридичний провідник» та повідомили контактні дані Дрогобицького, Бориславського та Трускавецького бюро правової допомоги Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, до яких можна звернутися за отриманням юридичної консультації: м.Дрогобич, вул. Л. Українки, 70; м. Борислав,вул. Міцкевича, 64; м. Трускавець, вул. Данилишиних, 62. Прийом громадян проводиться з 8.00 до 17.00 год. (крім вихідних та святкових днів).

Чим регулюється механізм встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) ми запитали заступника начальника відділу «Трускавецьке бюро правової допомоги» Галину Кітраль.

Механізм встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими знаками визначено Інструкцією про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими знаками, затвердженої наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 18.05.2010 № 376.

Встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) здійснюється на підставі розробленої та затвердженої:

- технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);

- технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок;

- проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

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