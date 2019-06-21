Приміщення нової автостанції трускавчани сприйняли неоднозначно

By  | 21.06.2019 | Filed under: Новини

У четвер, 20 червня, у Трускавці відбулося відкриття приміщення нового автовокзалу. Розмістилася споруда неподалік «старої» автостанції, де зараз функціонує супермаркет мережі «АТБ». Споруду відкрили, хоча деякі роботи всередині приміщення ще слід завершити.

В новій автостанції є каси продажу квитків, приміщення для бухгалтерії та персоналу, зал очікування з кафе, туалети. Власники планують облаштувати накриття над перонами.

Сам по собі факт відкриття автостанції – річ позитивна. Але в соцмережах багато трускавчан обурюються зовнішнім виглядом «будки», як охрестили новий автовокзал. Одним не подобається колір, другим – архітектура об’єкту, третім – невелика площа. В той же час критики забувають, що стара АС теж була звичайним сірим «кубиком», зведеним в типовому совковому стилі, а всередині споруди жодного затишку не відчувалося. Те, що зараз поряд з АС є магазин «АТБ», додає території плюсів.

Як на Трускавець, то нова автостанція цілком прийнятна, відповідає своїм функціям і є чудовим поєднанням мінімалізму та комфорту. Власником АС є ТОВ «Фаворит Дизайн».

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Газ на авто. Трускавець

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