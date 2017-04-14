Привітання-подяка

Святий Великдень несе всім нам радість перемоги Добра, дарує невгасиму надію, укріпляє віру і огортає любов`ю, дарує впевненість у завтрашньому дні. У цей благословенний час дозвольте привітати вас, шановні трускавчани, які не забули, що в нашому місті є люди, які потребують уваги та допомоги, люди, які є найбільш незахищеною верствою населення – особи з інвалідністю.

Президія Трускавецької міської асоціації інвалідів щиро вдячна голові міста Андрію Кульчинському і секретарю міської ради Наталії Пономаренко за сприяння в наданні допомоги цим людям!

Президія Трускавецької МАІ щиро вдячна Леву Грицаку, Володимиру Козявкіну, Олексію Балицькому та Олександрові Чебаненку, які допомогли людям на лікування та операції. Ми вдячні Юрію Остапчуку, Валерію Бабелюку, Олені Панахиді, Ірині Кутельмах, Ірині Гузьо, Юрію Швецю, Борису Супіханову, Михайлові Малащаку, Миколі Пирцусу, Сергію Саранчі, Олександрові Шишкові, Василеві Вовчанському, Валерію Ченцову, Тарасові Чекурді, Андрію Калганову та всім, чия рука була щедрою для потреб нашої Трускавецької міської асоціації інвалідів.

Бажаємо вам, вашим рідним і близьким міцного здоров`я, домашнього затишку незмінного успіху та радісних і щасливих свят!

З повагою, голова Трускавецької МАІ ЛОАІ ВОІ СОІУ Надія Заблоцька

Трускавецький вісник

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