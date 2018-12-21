Привітання від Анатолія Гриценка

By  | 24.12.2018 | Filed under: Публікації

Дорогі українці!

На порозі Нового року ми традиційно поринаємо у недавнє минуле, згадуємо те, що найбільше закарбувалося в пам’яті.

Рік 2018-й не був легким і безхмарним. Нас не оминули біль втрат, гіркота розчарувань, проблеми та невеселі роздуми.

Але в житті кожного з нас були і прості людські події та почуття: радість зустрічей, світло любові, родинна і дружня підтримка. Події та почуття, які допомагають жити, любити, вірити, творити світ і робити його кращим.

Найголовніше: як би нас не намагалися роз’єднати, розсварити, усамітнити – ми дедалі більше почуваємося Народом, об’єднаним прекрасною країною, славною історією, прагненням справжньої незалежності, гідної долі й чесної влади.

Нині настає час боротьби не одне проти одного, а за Україну. Настає пора єднання порядних і чесних людей, для кого найголовніше – честь і любов до України.

Нехай рік 2019-й принесе нашій рідній країні та всім нам добрі зміни, з яких почнуться благодатне оновлення, втілення задумів і сподівань, впевненість у майбутньому.

Нехай мир і добробут запанують у кожному куточку нашої прекрасної землі, в кожній родині.

Нехай ясна Різдвяна зірка осяває Ваші оселі й серця, сповнюючи їх теплом і даруючи світлі помисли, мрії й почуття.

Лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко

Також читайте

Tags:

Газ на авто. Трускавець

Новини Трускавця та регіону

Оголошення ТВ

  • №89934 Хижина СПА
    21.12.2018 | 09:37

    Отель “Хижина СПА” https://higinaspa.com.ua/ расположен в любимой части города Трускавец среди наших гостей согласно независимым отзывам. Этот дизайн-отель расположен в курортном городе Трускавец. К услугам гостей бесплатный кинотеатр, оздоровительный центр и солнечная терраса, а также индивидуально оформленные номера с телевизором с плоским экраном. Каждый номер спа-отеля “Хижина” с гостиной зоной декорирован в уникальном стиле. В [...]

  • №89282 Офіційна робота в Німеччині.
    27.11.2018 | 11:10

    Офіційна робота в Німеччині, з оплатою від 8 євро/год і більше. Офіційне оформлення відбувається, по відрядженню форма А1 (від польської фірми на практику). Для оформлення на роботу потрібна польська робоча віза (з терміном не менше трьох місяців, або біометричний паспорт ( не менше 90 днів). Працевлаштування тільки офіційне, з віковим обмеженням до 50 років. Знання [...]

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви