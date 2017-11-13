Призи трускавецьких плавців

By  | 14.11.2017 | Filed under: Новини

10-11 листопада у Дрогобичі вихованці відділення плавання Трускавецького ДЮСК «Спортовець» взяли участь у Чемпіонаті Львівської області з плавання серед юніорів. Про це інформує адміністрація ДЮСК.

У особистому заліку трускавчани вибороли призові місця:

- Манюк Олена – І – 100 н/с,

- Креденсир Святослав – І – 50 н/с,

- Маброук Аладін – І – 50 бат, ІІ – 100 в/с.

В естафетному плаванні:

- 4х100 в/с дівчата – ІІ – Манюк Олена, Скрипка Яна, Юристовська Христина, Чернянська Вероніка,

- 4х100 комб. дівч. – ІІ – Скрипка Яна, Юристовська Христина, Міцьо Наталя, Ящишин Ангеліна,

- 4х100 комб. юнаки – ІІІ – Креденсир Святослав, Думальський Микола, Маброук Аладдін, Черняк Богдан.

У командному заліку:

1. ДЮСШ 9 м. Львів

2. Аквапарк «Пляж» м. Львів

3. КДЮСШ ім. Кутенка м. Львів

4. ДЮСК «СПОРТОВЕЦЬ» м. Трускавець

5. ДЮСШ ім. І. Боберського м. Дрогобич.

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Новини Трускавця та регіону

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