Призи трускавецьких плавців

Креативна німецька канва Цвейгарт / Zweigart виробництва Німеччини. В наявності різноманітні розміри та кольори. Широкий асортимент стрічкового мережива, канви, домотканого полотна для сорочок і рушників, схеми для вишивання одягу та картин, нитки для вишивання, пряжа, література для рукодільниць – профільні книги і журнали. Можливі відрізи тканин по ваших розмірах. Відправляємо по всій Україні. Багато різноманітного [...]