Призи трускавецьких плавців

10-11 листопада у Дрогобичі вихованці відділення плавання Трускавецького ДЮСК «Спортовець» взяли участь у Чемпіонаті Львівської області з плавання серед юніорів. Про це інформує адміністрація ДЮСК.
У особистому заліку трускавчани вибороли призові місця:
- Манюк Олена – І – 100 н/с,
- Креденсир Святослав – І – 50 н/с,
- Маброук Аладін – І – 50 бат, ІІ – 100 в/с.
В естафетному плаванні:
- 4х100 в/с дівчата – ІІ – Манюк Олена, Скрипка Яна, Юристовська Христина, Чернянська Вероніка,
- 4х100 комб. дівч. – ІІ – Скрипка Яна, Юристовська Христина, Міцьо Наталя, Ящишин Ангеліна,
- 4х100 комб. юнаки – ІІІ – Креденсир Святослав, Думальський Микола, Маброук Аладдін, Черняк Богдан.
У командному заліку:
1. ДЮСШ 9 м. Львів
2. Аквапарк «Пляж» м. Львів
3. КДЮСШ ім. Кутенка м. Львів
4. ДЮСК «СПОРТОВЕЦЬ» м. Трускавець
5. ДЮСШ ім. І. Боберського м. Дрогобич.
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