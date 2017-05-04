Психіатр з Трускавця за вимагання та отримання $200 хабаря сплатить штраф

By  | 05.05.2017 | Filed under: Новини

Лікар-психіатр Трускавецької міської лікарні сплатить 11,9 тис. грн штрафу за вимагання та отримання ним хабаря у розмірі 200 доларів США. Таким є вирок Трускавецького районного суду від 27 квітня.

Суд встановив, що цей лікар у грудні минулого року вимагав та отримав 200 доларів хабаря від пацієнта, який проходив психіатричний та наркологічний огляд для отримання ліцензії на володіння вогнепальною зброєю.

В ході досудового розслідування лікар-психіатр уклав з прокурором угоду про визнання винуватості. Таким чином суд визнав його винним та призначив штраф у розмірі 11,9 тис. грн. Також лікар має сплатити 3,1 тис. грн витрат на проведення експертизи.

Як встановив ZAXID.NET, цим лікарем є Віктор Буляк. Відомо також, що він надає психіатричну допомогу відвідувачам реабілітаційного центру ГО «Тверезість – вибір сильних», у якому допомагають вилікуватись від алкоголізму, наркоманії та ігроманії.

Юлія Лавришин, Захід.Нет

Трускавецький вісник

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