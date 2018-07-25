№85133 Публікація

By  | 25.07.2018 | Filed under: Акценти
Акценти/

Загублено карта -чіп водія на фамілію Лутчак Роман Богданович.При поверненні винагорода.

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ID: 85133
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Газ на авто. Трускавець

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