Пульмонологи з`їхалися до Трускавця

Як інформує прес-служба Трускавецької міської ради, у Трускавці розпочала роботу конференція лікарів-пульмонологів на тему «Коморбідність в пульмонології». На зустріч фахівців-пульмонологів прибули фахівці з України, Польщі та Білорусі. Серед відомих медиків, організаторів конференції: професор Пьотр Гутковський, професор Генрих Собчук (Варшава), кандидат медичних наук Ігор Деркач (Трускавець), професор Александр Макаревич (Мінськ), професор Андрій Дорофєєв (Київ).

Міський голова Трускавця Андрій Кульчинський привітав учасників конференції з успішним відкриттям та побажав плідної роботи. Він також зазначив, що Трускавець це місто, яке майже 200 років спеціалізується на оздоровленні людей, місто лікарів.

- Курорт-Трускавець – це місто, куди відпочивальники приїжджають десятиліттями, за ці роки у нас вже утворились цілі династії лікарів, які досягли високого рівня в лікуванні не лише сечокам’яних хвороб, – каже Андрій Кульчинський.

Конференція триватиме два дні. В рамках секцій професори та лікарі обговорять актуальні теми щодо захворювань: серцево-легеневої недостатності, бронхолегеневі ураження, муковісцидоз та інші. Захід відбувається за підтримки Міністерства охорони здоров’я України та представництва Польської Академії Наук в Києві.

Трускавецький вісник

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