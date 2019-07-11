П’ять запитань кандидатові Михайлові Задорожному

Михайла Задорожного добре знають на Дрогобиччині, адже він є одним із найбільш дієвих депутатів Львівської обласної ради, мабуть, за всі часи незалежності України. Про його цілеспрямованість, ділові якості, націленість на розв’язання проблем без жодного лукавства говорять сільські та селищні голови, депутати та керівники району і навіть мери міст, попри те, що М.Задорожний обраний до обласної ради від району. Його, без перебільшення, можна назвати патріотом нашого краю, бо постійно намагається залучити максимально можливі фінансові ресурси з обласного бюджету для потреб Дрогобиччини.

Сьогодні Михайло Леонович є кандидатом у народні депутати України. Пропонуємо ближче познайомитися із претендентом на депутатський мандат.

1. Чому Михайло Задорожний кандидує до парламенту від «Європейської Солідарності»?

- Я переконаний, що партія «Європейська Солідарність» – це єдина політична сила, яка здатна протистояти спробам проросійського реваншу в Україні, продовжити шлях до Євросоюзу та НАТО, захистити здобутки, які були досягнуті в Україні за останні 5 років.

У складі «ЄС» поєднані досвідчені політики-державники і молоді ініціативні громадяни. У виборчому списку – понад 50 відсотків нових, енергійних, талановитих людей, які вперше ідуть у політику.

Переконаний, що сьогодні не маємо права втратити наші здобутки чи обрати парламент, який дасть зелене світло авторитаризму й сепаратизму.

Нам із Вами робити вибір: рухатися вперед чи знову втратити історичний шанс. Тож закликаю Вас, шановні виборці, підтримати політичну партію «Європейська Солідарність».

2. Який у Вас досвід депутатської роботи?

- У 1998-2002 та у 2002-2006 роках мене обирали депутатом Дрогобицької районної ради.

Згодом три каденції поспіль, починаючи від 2006 року, виборці району довірили мені відстоювати їхні інтереси у Львівській обласній раді V, VI та VIІ скликань. Очолював постійні комісії ради:

- з питань розвитку підприємництва, торгівлі та регуляторної політики;

- з питань промисловості, ЖКГ, транспорту та зв’язку.

Зараз – член постійної комісії з питань дорожнього господарства, транспорту, інфраструктури, регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою, а також член Конкурсної ради обласного конкурсу проектів місцевого розвитку.

3. З якими здобутками йдете до парламенту?

- За три каденції депутатства у Львівській обласній раді мені вдалося зробити багато для розвитку інфраструктури Дрогобиччини. Лише за останні три роки у розвиток дорожнього господарства Дрогобицького району вдалося залучити понад пів мільярда гривень бюджетних коштів! Капітально відремонтовано такі важливі автомагістралі, як Дрогобич – Волоща, Новошичі – Ріпчиці, Дрогобич – Меденичі, Дрогобич – Самбір, Дрогобич – Борислав, Опака – Підбуж. Проведено поточний ремонт низки інших доріг загального користування і комунальних. Із обласного бюджету, наскільки це дозволяє чинне законодавство, профінансовано і ремонт частини міських автошляхів у Дрогобичі, Стебнику, Трускавці й Бориславі.

За мого сприяння значна частина населених пунктів Дрогобицького району стали учасниками різноманітних програм Львівської обласної ради й отримали кошти на облаштування вуличного освітлення, ремонт і будівництво об’єктів соціально-культурного призначення, встановлення дитячих і спортивних майданчиків, спорудження пам’ятних знаків українським героям, благоустрій територій, поповнення бібліотечних фондів, реставрації пам’яток сакрального мистецтва, розв’язання екологічних проблем тощо.

Дуже хочу, щоб ця позитивна тенденція мала продовження. Проте добре усвідомлюю, що головне завдання депутата Верховної Ради України – не питання ремонту доріг, шкіл, лікарень, народних домів, освітлення вулиць чи будівництва спортивних і дитячих майданчиків. На жаль, сьогодні знову на порядку денному постає питання бути чи не бути Україні! Вже добре помітні кроки нової влади щодо деукраїнізації, її бажання йти на поступки російському агресорові. Маємо протистояти цьому і зберегти курс нашої держави на членство у Євросоюзі і НАТО.

Адже стандарти ЄС – це висока якість життя для кожного українця. Це економічний розвиток держави, добробут і безпека громадян, гідні зарплати, якісна освіта і медицина, свобода слова, демократія, права людини. А вступ України до НАТО – це гарантія не лише нашого захисту від імперської Росії, а й безпеки та миру у всій Європі.

4. Над чим працюватимете у Верховній Раді?

- Головним у своїй діяльності вважаю реалізацію кроків і заходів для подальшого відродження Франкового краю. На мою думку, має бути єдина концепція розвитку всієї Дрогобиччини.

Особливо актуальними сьогодні є екологічні проблеми регіону, насамперед Стебника і Борислава, які дісталися нам у спадок після багатолітнього видобування калійної солі та нафти. Звісно, що одному депутату розв’язати їх не під силу. Щоб Кабінет Міністрів звернув на це увагу, такі речі має лобіювати група людей чи уся фракція.

У парламенті працюватиму над законопроектами з адміністративно-територіальної реформи. Це забезпечить ефективний розподіл повноважень усіх гілок влади, підвищення ролі органів місцевого самоврядування, продовження курсу на децентралізацію, яка гарантує зростання місцевих бюджетів і розвиток громад. Маємо завершити процес децентралізації й адмінреформи, адже половину шляху вже пройдено. В Україні створені й успішно функціонують понад 800 об’єднаних територіальних громад. Але є регіони, де дотепер не створені ОТГ і там місцеві громади недоотримують від держави значні кошти для свого розвитку. Це стосується і Дрогобиччини.

Наведу ще низку тез зі своєї виборчої програми:

- зобов’язуюся підтримувати учасників російсько-української війни;

- усіляко сприяти розвитку національної культури, звичаїв і традицій, збереженню історичної пам’яті;

- створювати можливості для фізичного і духовного розвитку молоді, її виховання в дусі патріотизму та християнських цінностей;

- відстоювати гарантії безкоштовного медичного обслуговування, запровадження страхової медицини;

- сприяти розвитку і модернізації закладів охорони здоров’я, освіти і культури;

- відстоювати пільгове кредитування сільськогосподарських виробників, введення держзамовлення на зерно і продукцію тваринництва;

- залучати зовнішні джерела, кошти Державного бюджету, міжнародних фінансових організацій, вітчизняних інвесторів для розв’язання важливих питань життєдіяльності Дрогобиччини.

5. Яким буде Ваш зв’язок із виборцями?

- Не обіцяю швидко розв’язати нагальні проблеми нашого регіону, бо не знаю, яким буде розклад сил у майбутньому парламенті. Але можу гарантувати, що у своїй діяльності я завжди буду опиратися на думку громади, яка делегує мені повноваження.

Планую багато працювати на виборчому окрузі, зустрічатися і спілкуватися з людьми, доносити їхню позицію до перших осіб держави, відстоювати конституційні права громадян. Робитиму це як на засіданні фракції, так і з парламентської трибуни. Маю такий досвід, бо сьогодні відстоюю думку та інтереси громад на сесіях Львівської обласної ради і перед керівництвом облдержадміністрації.

Налаштований на співпрацю з національно-демократичними політичними партіями, громадськими організаціями, релігійними конфесіями.

Обіцяю регулярно звітувати перед виборцями про роботу у Верховній Раді. Вважаю, що народний депутат має бути комунікатором між найвищими посадовими особами держави і звичайними людьми, які живуть на цій території.

Ще раз наголошую: думка виборців завжди буде для мене пріоритетною!

Газета «Обличчя «Європейської Солідарності»

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