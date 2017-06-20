П’ять запитань про пенсійну реформу

У п’ятницю, 16 червня, Національна Рада реформ при Президенті України схвалила урядовий проект пенсійної реформи. Реформа передбачає проведення осучаснення пенсій і скасування податку на пенсії для працюючих пенсіонерів вже з 1 жовтня, збереження пенсійного віку і встановлення однакових для всіх правил призначення пенсій.

Раніше свою підтримку урядового законопроекту про реформування пенсійної системи висловили Міжнародний валютний фонд і Світовий банк. Вже цього тижня законопроект буде поданий до парламенту, аби за сприяння депутатів вже в жовтні цього року розпочати масштабні зміни вітчизняної пенсійної системи. Ці змини дозволять збалансувати бюджет Пенсійного фонду, а головне, відновити справедливість у призначенні і виплаті пенсій.

Пенсійна реформа стосується кожного і майбутні зміни викликають особливий інтерес громадян. Щодня на адресу уряду і прем’єра надходять сотні листів з проханням роз’яснити окремі нюанси майбутньої реформи. Ми зібрали п’ять найпоширеніших питань.

1. Як саме підвищаться пенсії і що зміниться у механізмі їх розрахунку?

Законопроект щодо реформування пенсійної системи вводить чесні та прозорі правила визначення розміру пенсій для усіх громадян, без огляду на статус та місце роботи.

Розмір пенсії розраховуватиметься за формулою:

Розмір пенсії = Сз × Ікз × Кс

Сз – розмір середньої заробітної плати в Україні за 3 роки перед зверненням за призначенням пенсії.

Уряд пропонує з 1 жовтня 2017 року перерахувати раніше призначені пенсії із використанням показника середньої заробітної плати на рівні 3 764,40 грн. Цей показник застосовується для обчислення пенсій, що призначаються в 2017 році (середній розмір заробітної плати за 2014, 2015 та 2016 роки).

Ікз – індивідуальний коефіцієнт заробітної плати (співвідношення розміру отримуваної зарплати по відношенню до середньої зарплати, з якої сплачувалися внески. Цю інформацію кожен може отримати у будь якому відділенні Пенсійного фонду);

Кс – коефіцієнт страхового стажу, який визначається як множник тривалості років стажу роботи особи на величину оцінки одного року страхового стажу. Сьогодні величина оцінки одного року страхового стажу дорівнює 1,35, а з 1 січня 2018 року становитиме 1. Але зміна коефіцієнта не погіршить умов нарахування пенсій. Оскільки, зменшуючи коефіцієнт, уряд одночасно пропонує підвищити розмір середньої заробітної плати, який використовується при обчисленні пенсій.

2. Чи зможуть українці і надалі виходити на пенсію в 60 років, коли вимога до страхового стажу збільшиться з 15 до 25 років?

За даними Мінсоцполітики (станом на грудень 2016 року) майже 94% 60-річних чоловіків і більше 90% 60-річних жінок мають трудовий стаж 25 років і більше. В 2000 році були запроваджені персоніфіковані пенсійні рахунки. З 2004 року з набранням чинності Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» почав враховуватись страховий стаж, тобто кількість років, які людина не просто працювала, а сплачувала внески до Пенсійного фонду. Однак при оформленні пенсії роки трудового стажу до 2004 року враховуватимуться як страховий стаж за наявності відповідних записів в трудовій книжці. Крім того, за період до 2004 року враховуються всі пільги по обчисленню стажу, які були чинними до 2004 року. Жодних змін до існуючого порядку обчислення страхового стажу законопроектом про пенсійну реформу не вноситься. Таким чином, для більшості працюючих українців нові правила жодним чином не погіршать умов виходу на пенсію.

3. З яких міркувань право на пенсію за вислугу років залишили лише військовослужбовцям?

Призначення пенсії за вислугу років пов’язується не з досягненням пенсійного віку та наявністю загального трудового стажу, а з утратою професійних якостей, коли працівник не може повноцінно працювати за своєю спеціальністю до похилого віку. Така пенсія призначається як компенсація втраченої працездатності за професією. Але правом виходу на пенсію за вислугу років зараз користуються 7-10% працівників, оскільки не хочуть втрачати роботи. Законодавство передбачає обов’язкове звільнення з роботи, яка дає право на пенсію за вислугу років, після оформлення пенсії. До того ж, при такій системі і рівень пенсій невисокий. Зараз ми маємо дефіцит кадрів у сферах освіти та охорони здоров’я і позбавлятися кваліфікованих працівників було б нераціональним.

При цьому особам, які на дату набрання чинності змін у пенсійне законодавство набудуть право на призначення пенсії за вислугу років, буде збережено право виходу на пенсію за діючими на сьогодні пільговими умовами. Пенсії за вислугою років, які вже призначені, будуть виплачуватися і надалі. Зміни стосуватимуться лише пенсіонерів, які виходитимуть на пенсію після набрання чинності відповідного закону. Враховуючи особливості проходження військової служби, передбачається зберегти пільгові умови пенсійного законодавства для військовослужбовців.

4. Які стимули передбачені для тих, хто хоче працювати після досягнення пенсійного віку?

За наявності 25 років (з 2028 р – 35 років) страхового стражу по досягненні 60-річного віку можна оформити пенсію. Якщо такий пенсіонер продовжує працювати далі, йому нараховується додатковий стаж. Кожний рік такого понаднормового стажу враховується при перерахунку пенсії по загальній формулі, тобто з коефіцієнтом 1. Якщо по досягненні 60 років і за наявності 35 років страхового стажу людина добровільно відмовляється виходити на пенсію і працює далі, то за кожен рік в такому випадку вона отримуватиме додатково 6% пенсії. Якщо понаднормовий стаж після 60-річного віку складає понад п’ять років, то за кожен рік періоду роботи (скажімо, 6-8 років), людина отримає додатково до пенсії 9%.

5. За яких умов отримуватимуть пенсію в Україні заробітчани?

Пенсійна реформа передбачає рівні для всіх умови призначення пенсій. В тому числі це означає, що до всіх однаково буде застосовуватись правило: право на пенсію має той, хто сплачує внески до Пенсійного фонду. Що вищою є сума відрахувань, то вищою буде і пенсія за віком. Ті, хто працює за кордоном, не зобов’язані сплачувати ЄСВ. Однак законом передбачена можливість добровільного страхування. Тобто, працюючи за кордоном, можна самостійно сплачувати ЄСВ в Україні і таким чином забезпечити собі можливість отримати пенсію за віком.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України

Також читайте