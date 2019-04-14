П’ять запитань про субсидії

1. Чи потрібно у травні повторно звертатися з документами?

Усім діючим субсидіантам, які не матимуть заборгованості за комуналку, у травні автоматично перепризначать субсидію на новий період. Її з травня видаватимуть готівкою: пенсіонерам на пенсійну картку чи через Укрпошту, всім, хто ще не на пенсії – через Ощадбанк.

Тим, у кого будуть борги, буде запропоновано перейти на безготівкову монетизацію субсидій. Вона працює так https://teplo.gov.ua/news/210-5-holovnykh-zapytan-pro-monetyzatsiyu-pilh-i-subsydiy

2. Кому потрібно повторно звернутися з документами?

Повторно із Заявою та Декларацією про доходи потрібно звернутися лише тим, чиї справи розглядала Комісія, орендарям житла та внутрішньо переміщеним особам, тим домогосподарствам, в яких з жовтня 2018 року відбулися зміни у складі сім’ї.

Повторно з документами необхідно буде звернутися також сім’ям, яким субсидію було призначено не на всіх зареєстрованих, а фактично проживаючих в помешканні осіб, та сім’ям, де є непрацюючі люди працездатного віку, в яких або відсутні доходи, або вони менші мінімальної заробітної плати.

Літню субсидію розраховуватимуть на основі доходів громадян, отриманих у 3-4 кварталах 2018 року.

3. Чи можуть призначити субсидію на наступний період якщо є борг?

Важливо, щоб станом на травень не було простроченої понад місяць заборгованості за оплату комунальних послуг, тобто послуг, спожитих у березні. Борги за квітневу комуналку не братимуться до уваги при перепризначенні субсидії у травні.

Також не братимуться до уваги управліннями соціального захисту населення незаконні донарахування в платіжках споживачів додаткових обсягів природного газу за приведення до так званих стандартних умов.

Крім того, не враховуватиметься і заборгованість, що виникла у зв’язку з тим, що надавач послуги не уклав договору з Ощадбанком для перерахування сум житлових субсидій у грошовій безготівковій формі.

Тим, у кого будуть борги, після їх погашення або укладення договору реструктуризації потрібно буде звернутися із Заявою та Декларацією про доходи в управління соцзахисту.

4. Чи буде монетизація пільг?

Монетизація пільг стартує з жовтня 2019 року. Вона відбуватиметься за зразком безготівкової монетизації субсидій через Ощадбанк.

Тим пільговикам, які бажають отримувати свою пільгу готівкою, восени потрібно буде звернутися в управління соцзахисту, написати відповідну заяву і надати реквізити банківського рахунку в Ощадбанку. Після цього пільгу виплачуватимуть готівкою.

5. Чи потрібно у жовтні іти в управління соцзхаисту, щоб оформити субсидію на зиму?

Якщо у травні субсидію буде перепризначено на новий період – 2019-2020 рр. – у жовтні її розмір на опалювальний сезон розрахують автоматично. До уваги братимуться доходи 1-2 кварталів 2019 року.

Безробітні, які не стояли в цей час на обліку в Центрі зайнятості, матимуть право на зимову субсидію на умовах сплати ЄСВ (22% від мінімалки – 918,06 грн.) за будь-які три місяці цього періоду. Безробітні в селі мають право на допомогу без сплати ЄСВ за рішенням Комісії.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України

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