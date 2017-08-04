П’ятеро людей постраждали в ДТП у Бориславі

Як інформує департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА, вчора, 3 серпня, о 15:30 у Бориславі на вул. Шевченка 41-річний водій з с. Михайлевичі, Дрогобицького р-ну, керуючи автомобілем «Hyundai Santa Fe», під час здійснення маневру з об’їзду автомобіля, виїхав на зустрічну смугу руху та не впоравшись з керуванням зіткнувся з автомобілем «Renault Trafic», під керуванням 34-річного водія з Дрогобича, який рухався в зустрічному напрямку. Внаслідок ДТП травми різного ступеня важкості отримали три пасажири автомобіля «Hyundai Santa Fe» та водій і пасажир автомобіля «Renault Trafic».

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