П’ятеро людей постраждали в ДТП у Бориславі

By  | 04.08.2017 | Filed under: Новини

Як інформує департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА, вчора, 3 серпня, о 15:30 у Бориславі на вул. Шевченка 41-річний водій з с. Михайлевичі, Дрогобицького р-ну, керуючи автомобілем «Hyundai Santa Fe», під час здійснення маневру з об’їзду автомобіля, виїхав на зустрічну смугу руху та не впоравшись з керуванням зіткнувся з автомобілем «Renault Trafic», під керуванням 34-річного водія з Дрогобича, який рухався в зустрічному напрямку. Внаслідок ДТП травми різного ступеня важкості отримали три пасажири автомобіля «Hyundai Santa Fe» та водій і пасажир автомобіля «Renault Trafic».

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