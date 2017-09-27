Питання Стебницького “Полімінералу” та можливих небезпек обговорювали сьогодні в Дрогобичі

Районна комісія з питань ТЕБ та НС сьогодні, 29 вересня, обговорювала питання Стебницького “Полімінералу”. Про це повідомляє прес-служба Дрогобицької РДА. На засіданні комісії, яке провів голова райдержадміністрації Володимир Шутко, розглядалося питання про недопущення надзвичайних ситуацій на “СГХП “Полімінерал”. Директор підприємства Володимир Коваль інформував присутніх про нинішній стан справ та заходи, які необхідно здійснити для запобігання надзвичайним ситуаціям, в тому числі подальшому просіданню ґрунту.

За підсумками розгляду було прийняте рішення звернутися до обласної комісії з питань ТЕБ та НС щодо розгляду цього питання нарівні області та затвердження відповідних заходів. Йдеться також про проведення виїзного засідання комісії на підприємстві.

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