«Рада Старійшин» б`є на сполох: що з водою?

By  | 09.07.2019 | Filed under: Новини

Інформація про арешт рахунків ТОВ «» та подача у водопровідну мережу м. Трускавця неякісної води викликали хвилювання багатьох небайдужих трускавчан. Запитань більше, ніж відповідей, особливо зважаючи на те, що тема водопостачання впродовж десятиліть є однією з найболючіших на нашому курорті.

Тож темі водопостачання міста Трускавця та ситуації, яка склалася на підприємстві «Трускавецький водоканал», буде присвячено чергове засідання Президії міської громадської організації «Рада Старійшин» м. Трускавця. Засідання відбудеться у четвер, 11 липня, о 16.00 в конференц-залі ГКК «Карпати» (м. Трускавець, вул. Карпатська, 2).

На зустріч офіційно запрошені керівництво міста в особі міського голови Андрія Богдановича Кульчинського та профільного заступника міського голови, депутата облради Олексія Михайловича Балицького, а також керівництво ТОВ «Трускавецький водоканал» в особі генерального директора Марченка Віктора Миколайовича і виконавчого директора, депутата міськради Мицька Мирослава Івановича.

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