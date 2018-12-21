«Рада Старійшин» обговорить два насущні питання

Наступного тижня, в середу, 9 січня, відбудеться перше в 2019 році засідання Президії міської громадської організації «Рада Старійшин» м. Трускавця. Про це повідомив голова «Ради Старійшин» Лев Грицак. На засіданні Президії зокрема обговорять два надзвичайно актуальні для Трускавця питання – про ситуацію з проваллям та про експлуатацію гідромінеральної бази курорту.

З інформацією щодо ситуації з проваллям на землях гірничого відводу рудника Стебницького ГХП «Полімінерал» старійшин Трускавця ознайомить колишній директор підприємства Микола Яковлєв. Про експлуатацію та наукові дослідження гідромінеральної бази курорту Трускавець розповість Ігор Попович.

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