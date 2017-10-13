«Рада Старійшин» піднімає важливі для громади та курорту питання

By  | 18.10.2017 | Filed under: Новини

У вівторок, 17 жовтня, відбулося чергове засідання Президії Трускавецької міської громадської організації «Рада Старійшин» (голова Лев ). Було обговорено важливе для курорту питання гідромінеральної бази, зокрема запровадження оплати за «Нафтусю» в бюветі № 1 та заходів щодо збереження мінеральних вод. З доповіддю по цьому питанні виступив заступник голови «Ради Старійшин» Олександр Грищенко.

У дискусії, яка розгорілася після озвучення доповіді, взяли участь заступник міського голови Трускавця Олексій Балицький, якого було запрошено на засідання Президії МГО «РС», Почесний голова МГО «РС» Борис Кривко, заступник голови «Ради Старійшин» Віктор Бессарабов, члени Президії громадської організації Антон Левицький, Володимир Бервецький, Леонід Федевич, Володимир Саратовський та інші. Серед болючих тем, які зачіпали у своїх промовах – закриття верхнього бювету та стан парку в нагірній частині міста.

Натомість сьогодні, 18 жовтня, питання запровадження плати за вхід на нижній бювет було обговорено на зустрічі з керівниками санаторно-оздоровчих закладів, яка проходила в приміщенні Палацу культури імені Шевченка. Виглядає на те, що міська влада Трускавця змирилася з тим, що ПрАТ «Трускавецькурорт» запроваджує платний вхід до бювету.

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