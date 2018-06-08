«Рада Старійшин» плідно попрацювала над Стратегією розвитку Трускавця

8 червня відбулося чергове засідання Президії міської громадської організації «Рада Старійшин» м. Трускавця. На збори Президії прибуло 17 чоловік з 20. До участі у зборах 8 червня було запрошено також сільського голову с. Станиля Михайла Сащука та директора КП «Трускавецьтепло», члена виконавчого комітету Трускавецької міської ради Руслана Крамара. На зборах було розглянуто єдине питання – пропозиції МГО «Рада Старійшин» м. Трускавця до Стратегії розвитку міста-курорту.

Відкриваючи збори, голова МГО «Рада Старійшин» м. Трускавця Лев Грицак доповів, що на його ім`я прийшов лист від міського голови Андрія Кульчинського щодо участі громади міста в розробці стратегії розвитку. Громадська організація вирішила не бути осторонь цього процесу, а внести свої пропозиції, реалізація яких дозволила б вирішити багато питань життєдіяльності курорту.

Основним доповідачем на зборах був заступник голови МГО «Рада Старійшин», колишній головний архітектор Трускавця, член виконкому Олександр Грищенко. Розроблені ним пропозиції були прийняті за основу і з виправленнями та доповненнями стали базою для документу «Пропозиції «Ради Старійшин» м. Трускавця для включення в Стратегію розвитку міста-курорту», прийняті зборами Президії МГО 08.06.2018 р. Текст цього документу опублікуємо нижче.

Зазначимо, що в пропозиціях до Стратегії розвитку знайшлося місце як для надзвичайно важливих і серйозних заходів по оздоровленні гідромінеральної бази чи реалізації Генплану, так і для менш глобальних речей типу облаштування пандусів для інвалідів, модернізації вуличного освітлення чи вирішення проблеми нового цвинтаря.

Ряд цінних зауважень та пропозицій до документу вніс член Президії «Ради Старійшин» Володимир Бервецький. Маючи величезний досвід роботи в Міністерстві регіонального розвитку та будівництва Кабінету Міністрів України (понад два десятки років!) і займаючи зараз посаду радника міністра Мінрегіонбуду, Володимир Бервецький скептично поставився до ентузіазму щодо стратегії розвитку міста-курорту, справедливо зауваживши, що це просто освоєння грантових коштів. В той же час він чітко зупинився на темі водопостачання та водовідведення у Трускавці, яку вивчав у складі комісії два роки, навівши шокуючі факти та подавши пропозиції вирішення проблеми.

Участь в дискусії на тему водопостачання та інших пунктів стратегії розвитку взяли Почесний голова МГО «Рада Старійшин» Борис Кривко, голова «Ради Старійшин» Лев Грицак, заступник голови МГО «Рада Старійшин» Віктор Бессарабов, член Президії організації Володимир Саратовський. Цілком імовірно, що теми реалізації Генерального плану та водозабезпечення Трускавця стануть темами чергових засідань Президії «Ради Старійшин».

Про сесію 7 червня і можливий колапс бюджетних установ Трускавця в зимовий період розповів керівник КП «Трускавецьтепло» Руслан Крамар.

Нечастим гостем у Трускавці є війт Станилі Михайло Сащук, тож його поява на зборах Президії «Ради Старійшин» на запрошення Лева Грицака викликала непідробну зацікавленість. Сільський голова Станилі розповів, чому це село не бажає вливатися в склад Трускавецької ОТГ, зупинився на деяких моментах співпраці з нашим містом, а точніше на відсутності такої співпраці, дав ряд порад з позиції дружнього сусіда. Виступ Михайла Сащука ми подамо окремою публікацією, оскільки він виходить за рамки проблематики пропозицій «Ради Старійшин» до Стратегії розвитку міста-курорту.

Більше двох годин тривало конструктивне обговорення тез пропозицій. Звісно, в людей є різні бачення розвитку Трускавця, проте всі погоджуються в одному – це повинен бути курорт, в якому жити комфортно і безпечно. Навряд чи когось потрібно переконувати, що наш найголовніший скарб – мінеральні води – потрібно берегти, а курорт мусить розвиватися не тільки інтенсивно, але й екстенсивно, тобто розширювати свої межі.

Готуючи пропозиції по розвитку Трускавця для місцевої влади, зокрема для управління розвитку міста, в «Раді Старійшин» зазначають, що готові надати детальніші консультації по кожному з пунктів. Заступник голови МГО «Рада Старійшин» Олександр Грищенко є членом виконкому, тож якщо владі дійсно потрібна хороша стратегія, то вона дослухається до думки мудрих та досвідчених людей. Якщо ж метою так званого «опитування» і всього цього шуму навколо питання стратегії є звичайнісіньке освоєння грантових коштів, як про це говорив Володимир Бервецький, то підготовлений старійшинами Трускавця документ має всі шанси лягти під сукно, як багато інших хороших, але нереалізованих ініціатив.

Володимир Ключак

Додаток. Пропозиції МГО «Рада Старійшин» м. Трускавця для включення в Стратегію розвитку міста-курорту

І. Основа Стратегії розвитку міста-курорту – законодавча база і прийняті рішення по курорту:

- Закони України «Про курорти», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про питну воду», Кодекс України «Про надра»…

- Постанова Ради Міністрів УРСР №548 від 09.11.1981 р. «Про межі округів і зон санітарної охорони курортів Трускавець…»

- Розпорядження Президента України №294/95-РП від 10.10.1995 р. «Про забезпечення раціонального використання природних ресурсів та впорядкування санаторно-курортної діяльності на території курорту Трускавець»

- Розпорядження Голови Львівської ОДА №245/0/5-12 від 18.04.2012 р. «Про здійснення заходів щодо оголошення окремих курортних територій області курортами державного значення»

- Розпорядження КМУ №168-Р від 16.03.2017 р. «Про схвалення стратегії розвитку туризму та курортів України»

- Рішення Трускавецької міської ради №233 від 21.12.2011 р. «Про затвердження містобудівної документації коригування Генерального плану міста-курорту Трускавець».

2. Планувальні обмеження розвитку курорту:

- Запаси родовища мінеральних вод

- Санітарні зони охорони мінеральних джерел

- Лісові і лісопаркові захисні зони курорту

- Стебницьке родовище калійних солей

- Бориславське нафтове родовище

- Природні та штучні водоймища і струмки.

Пропозиції «Ради Старійшин» м. Трускавця для включення в Стратегію розвитку міста-курорту

1. Приступити до виконання заходів, передбачених Розпорядженням Голови Львівської ОДА №245/0/5-12 від 18.04.2012 р. «Про здійснення заходів щодо оголошення окремих курортних територій області курортами державного значення» для надання Трускавцю статусу курорту державного значення.

2. Розробити та затвердити «проект землеустрою» щодо встановлення меж 1, 2, 3-ї санітарних зон охорони мінеральних джерел – згідно ст. 30 ЗУ «Про курорти» і ст. 47 ЗУ «Про землеустрій».

3. Розробити програму розвитку мінерально-сировинної бази, раціонального використання та охорони мінеральних джерел – згідно ст. 42 ЗУ «Про курорти» і ст. 10 Кодексу України «Про надра».

4. Розробити програму брендингу і міжнародної сертифікації унікальних мінеральних вод курорту з патентуванням назви бренду «Нафтуся» – на виконання Розпорядження КМУ №168-Р від 16.03.2017 р. «Про схвалення стратегії розвитку туризму та курортів України».

5. Розробити «Програму безпеки туристів та відпочивальників» та надання медичної допомоги на курорті для іноземних туристів і відпочивальників – згідно Розпорядження КМУ №168-Р від 16.03.2017 р.

6. Розробити програму «Екологічно чисте місто-курорт» з відповідною міжнародною сертифікацією – згідно Розпорядження КМУ №168-Р від 16.03.2017 р.

7. Розробити програму оздоровлення зон санітарної охорони мінеральних джерел курорту Трускавець та реконструкції гідромінеральної бази курорту – на виконання Розпорядження Президента України №294/95-РП від 10.10.1995 р. і Постанови РМ УРСР № 548 від 09.11.1981 р.

8. Розробити програму «Туристичний Трускавець». Унікальна історико-архітектурна спадщина курорту» з впорядкуванням і систематизацією друкованих видань і буклетів про курорт.

9. Розробити програму фахової підготовки обслуговуючого персоналу туристичної індустрії і санаторно-курортних закладів – на виконання Розпорядження КМУ №168-Р від 16.03.2017 р.

10. Розробити програму реалізації Генерального плану розвитку міста-курорту – згідно рішення Трускавецької міської ради №233 від 21.12.2011 р. і рішення виконавчого комітету №32 від 24.02.2012 р., де зокрема звернути увагу на наступні напрямки розвитку:

10.1. Розвиток лісопаркової і рекреаційних зон південно-західної частини курорту, де передбачити:

- будівництво лікувально-оздоровчих пішохідних теренкурів, велосипедних маршрутів, влаштування кінних маршрутів в лісопарковій зоні, починаючи з вул. Помірецької аж до вул. Бориславської,

- будівництво дендропарку по вул. Карпатській,

- будівництво ландшафтно-рекреаційного гідропарку і зони активного відпочинку на базі питного і купального водосховищ (у відповідності до затвердженого Генерального плану приступити до переведення питного водосховища в рекреаційне).

10.2. Розробити програму розвитку нагірної частини курорту (санаторно-курортна зона):

- у відповідності до ст. 29 ЗУ «Про місцеве самоврядування» та ст. 635, 657 Цивільного кодексу України здійснити процедуру придбання об’єкту нерухомого майна – бювету №2 по вул. Суховоля – у комунальну власність територіальної громади Трускавця (а при відмові розглянути можливість будівництво власного комунального бювету),

- будівництво дитячого розважального центру по вул. Роксолани, павільйону з льодовим майданчиком по вул. Суховоля, тенісних кортів по вул. Городище, дитячих атракціонів по вул. Бориславській, аквапарку по вул. Роксолани, мотузкового парку по вул. Городище.

10.3. Розробити програму розвитку урочища Помірки:

- дати доручення новоствореному ГГРЕС провести дослідження родовищ мінеральних вод, соляних розсолів, ропи, солі «Бар бара», сірководневих родовищ, які були занедбані на цій території в радянський період,

- на виконання затвердженого Генплану розвитку міста-курорту провести дослідження можливості включення «Помірок» в програму розвикту санаторно-курортної діяльсноіт, враховуючи цінні лісопаркові і природні ландшафти.

11. Розробити програму модернізації транспортної інфраструктури на території міста-курорту:

- поетапний перехід у всіх сферах життєдіяльності та обслуговування міста-курорту на електротранспорт зі створенням системи електрозаправок біля магазинів, кафе, ресторанів, на парковках і стоянках; зі створенням маршруту екскурсійного електропотягу в пішохідних зонах міста,

- розробити програму популяризації велосипедного руху на території міста зі створенням велосипедних доріжок, парковок, прокатних пунктів (розпорядження КМУ №168-Р від 16.03.2017 р.).

12. Розробити програму створення історико-архітектурного заповідника (згідно вимог Генплану) на базі об’єктів культурної спадщини – унікальної дерев`яної архітектури.

13. Розробити програму модернізації житлово-комунального господарства з проведенням реконструкції і поступовою заміною водопровідних і каналізаційних мереж та мереж дощової каналізації в курортному парку на основі існуючого проекту із вказанням чітких термінів виконання.

14. Розробити план заходів щодо поступового виведення з експлуатації питного озера та паралельними роботами щодо введення в експлуатацію альтернативного джерела водозабезпечення міста Трускавця власною гілкою з річки Стрий, новим резервуаром питної води вище існуючого забрудненого питного водосховища (вверху по течії річки Воротище) та з озера на території Доброгостівської сільської ради.

15. Реконструкція електропостачання з метою досягнення безперебійного електропостачання зі стабільною напругою.

16. Модернізація системи вуличного освітлення з впровадженням енергозберігаючих технологій та освітлення курортного парку – пам’ятки садово-паркового мистецтва «Адамівна», а також освітлення парку нагірної частини курорту.

17. .Розробити програму стимулювання підприємств, організацій і установ на перехід на альтернативні джерела енергетики (вітрові електростанції, теплові насоси, сонячні батареї тощо).

18. Відновити роботу, розпочату міським головою Левом Грицаком щодо будівництва регіонального сміттєпереробного заводу для міст Трускавець, Дрогобич, Борислав та Стебник. Розробити програму «Чистий Трускавець» з впровадженням системи сортування побутових відходів і утилізації сміття з системою прибирання прилеглих до підприємств територій.

19. Вирішити проблему поховань шляхом облаштування місця під новий цвинтар з паралельним проведенням ремонтних робіт дороги на цвинтар в межах с. Станиля.

20. Розробити програму доступності для маломобільинх груп населення (осіб з обмеженими можливостями) в міському транспорті, підвищення і освітлення пішохідних переходів зі звуковим супроводом, облаштування пандусів згідно ДБН в громадських місцях – в адміністративних і житлових будинках, медичних закладах, аптеках тощо.

Прийнято на зборах Президії МГО «Рада Старійшин» 08.06.2018 р. (протокол № 2/18 від 08.06.2018 р.)

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